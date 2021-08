Un apnéiste lance un record du monde de flétan dans les eaux glaciales de l’Alaska

in

Un apnéiste qui a bravé les eaux glaciales de l’Alaska à la recherche d’un défi de chasse sous-marine a établi un record du monde pour le flétan du Pacifique.

“J’aime les bons défis et l’Alaska était définitivement le bon terrain de jeu”, a déclaré Lisa Stengel sur Instagram. “L’eau est froide, la visibilité est mauvaise, le courant est pire mais l’abondance de la faune et la vue sur le littoral sont époustouflantes.”

Stengel a abattu le flétan de 71,4 livres dans une eau à 46 degrés tout en portant une combinaison de plongée de 7 millimètres et en plongeant au sud d’Homer avec Coldwater Alaska le 12 juillet.

Le joueur de 32 ans de Fort. Lauderdale, en Floride, a déclaré à FTW Outdoors qu’elle chassait à une profondeur de 25 à 30 pieds lorsqu’elle a aperçu le flétan nageant juste au-dessus du sol de varech. Elle a enregistré un tir parfait qui a neutralisé le puissant poisson.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS : des tasses de baleines pour le photographe mais quelqu’un d’autre prend la photo épique

« Je n’ai pas l’heure exacte [of the struggle] mais ce n’était pas long », dit-elle. “Juste assez longtemps pour combattre le courant.”

L’Association internationale de chasse sous-marine sous-marine. a récemment annoncé son record du monde dans la catégorie Women Sling / Polespear.

Stengel, qui a utilisé un chasseur de têtes NOMAD Roller Polespear de 8 pieds, a déclaré à l’IUSA que le plan de chasse au flétan record était en préparation depuis des mois et que le succès n’a eu lieu que le dernier jour de l’expédition Coldwater en Alaska.

“Pendant plusieurs jours, nous avons plongé dans l’eau sombre et trouble à 46 degrés, naviguant à travers le varech pour suivre le flétan par numérotation”, se souvient Stengel. « Le dernier jour, nous avons raté notre fenêtre de plongée à marée morte, luttant contre un courant très fort tout en martelant les eaux. J’étais au bord de l’épuisement, mais nous voyions du flétan alors j’ai décidé de persévérer dans une autre plongée.

« J’ai armé mon hampe en descendant pour être prêt une fois le fond en vue. J’ai repéré deux flétans papillonnant juste au-dessus du sol de varech, celui le plus proche de moi étant le plus gros. J’ai aligné ma lance juste derrière la plaque branchiale vers la ligne latérale, j’ai donné un coup de poing rapproché et je l’ai laissée s’enfoncer dans le poisson.

Le flétan est devenu mou et Stengel s’est rendu compte qu’elle avait un “coup de retenue”. Elle a rapidement rassemblé sa ligne de flotteur et a obtenu le poisson record.

–Images avec l’aimable autorisation de James Ferrara