Un appareil avec une âme haut de gamme

2020 a été une année très importante pour OnePlus. Et c’est que la firme a élargi ses horizons pour la première fois lorsqu’il s’agit de proposer des appareils de différentes gammes et pour différentes poches. Tout a commencé avec lui OnePlus Nord, un appareil qui offrait l’expérience OxygèneOS mais à un prix beaucoup plus abordable. La demande pour ce terminal était telle que même l’entreprise a été prise au dépourvu. Cependant, ce n’est pas la seule étape que la firme a décidé de franchir. Et c’est qu’en plus de ladite borne, on pouvait aussi voir le Nord N10 et N100, destiné à être les appareils les plus abordables de l’entreprise, ainsi que le Nord CE, qui est situé entre deux mers. Il y a ceux qui ne sont pas satisfaits de la stratégie définie aujourd’hui par OnePlus, mais la vérité est que depuis ce OnePlus One en 2014, l’entreprise a plus que mûri. Dans cet article, nous revenons pour vous parler de notre expérience avec le OnePlus Nord 2, un dispositif que l’entreprise a récemment dévoilé au public et que nous avons entre les mains depuis longtemps.

La gamme Nord a semé quelques doutes de la part du public et de la presse spécialisée, car peut-être que compromettre les performances au prix d’un prix plus accessible pourrait mettre en péril l’expérience d’OxygenOS, considéré comme le fer de lance de l’entreprise. Cependant, la firme a su être à la hauteur lorsqu’il s’est agi d’optimiser ledit logiciel et de l’adapter à un terminal tel que le Nord, obtenant enfin un très bon accueil. Avec lui OnePlus Nord 2 l’entreprise voulait aller plus loin et continuer à choisir d’offrir une expérience formidable. Pour cela, ils avaient le Collaboration MediaTek en ce qui concerne le processeur, et reprenant quelques caractéristiques du haut de gamme, la firme a réussi à lancer un appareil remarquable sur le marché. Cependant, avant de continuer et de vous donner un peu de contexte, nous vous laissons sous ces lignes le Tableau des spécifications du OnePlus Nord 2.

Dimensions et poids 158,9 x 73,2 x 8,25 mm (189 g) Écran AMOLED fluide, 90 Hz

6,43 pouces

FHD + (2400 x 1080) (410 ppi) (20: 9) Processeur MediaTek Dimensity 1200 AI RAM 8/12 Go Stockage 128 Go / 256 Go, logiciel UFS 3.1 OxygenOS 11 / Android 11 Système de caméra Capteur principal 50MP, f / 1.88, OIS

Capteur grand angle 8MP, f/2,25, EIS, 119,7º

Objectif monochrome : 2MP, f/2,5

Caméra frontale 32MP, f/2,45, EIS

Vidéo : 4K/30fps, 1080p/30/60fps, 720p/30/60 fps, Ralenti, Connectivité Time-Lapse 5G SA/NSA, 4G LTE, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou , Capteurs et ports NavIC Empreinte digitale à l’écran, USB 2.0 Type-C, Double batterie nano-SIM 4 500 mAh, Warp Charge 65, de 0 à 100 % en 30 minutes

DESIGN CONTINU, MAIS ÉGALEMENT ÉLÉGANT

La première chose qui saute aux yeux quand on voit le Nord 2 est sa conception simple, continue mais efficace. Un design similaire à ce que nous avons vu récemment après la OnePlus 8T. Et si ça marche, pourquoi le changer ? Dans notre cas, nous avons pu compter sur la version ‘Blue Haze’, obtenant une finition qui rappelle la porcelaine à son arrière. Celui-ci réfléchit la lumière, et visuellement, il faut le dire, il est assez séduisant. Cependant, si vous n’aimez pas cette couleur, OnePlus propose également une version gris mat en Espagne, qu’ils appellent “Gray Sierra”. On voit aussi un changement majeur de la part des caméras. Et c’est qu’en plus d’une mise à jour dans ses capteurs sont plus gros et qui correspondent parfaitement à la conception globale de l’appareil.

Conception arrière en verre sans trop de changement

En plus du design au dos, il convient de mentionner ce que nous trouverons sous nos yeux. Et est-ce que le Nord 2 a un Panneau Fluid AMOLED de 6,43 pouces à résolution FHD + et une fréquence de 90 Hz. Avec un écran plat qui rend l’ensemble de l’appareil léger et compact dans la main, il est vrai que cette configuration n’est pas nouvelle pour nous, et que nous pensons que le pas à 120Hz aurait été très bien pour ledit appareil (surtout si nous venons de ce taux de fréquence). De plus, en tant que marque maison, l’entreprise ajoute son onglet multifonction sur le côté de l’appareil, que l’on peut configurer pour passer rapidement en mode vibration ou silence.

N’oublions pas non plus sa conception haut-parleurs stéréo qui équipe les deux extrémités de l’appareil, qui sans produire un son exceptionnel, s’ils sont dotés d’une puissance plus que nécessaire pour profiter de tout contenu multimédia dans toute sa splendeur.

OXYGENOS RESTE UNE RÉFÉRENCE

Comme nous l’avons déjà dit, la société a une très haute estime pour l’expérience OxygenOS. Rappelons maintenant qu’ils font partie d’OPPO et que cette union enrichira encore ce que nous avons vu jusqu’à présent. Quant au Nord 2, il a OxygenOS 11.3 en standard, offrant toute la fluidité et la série d’optimisations que nous avons vues dans les derniers appareils de la firme. De cette façon, nous avons une expérience bloatware gratuit, et avec des fonctionnalités telles que son mode sombre, Mode Zen, et son affichage ambiant avec plusieurs modes. Comme nous l’avons mentionné plus haut, 120 Hz aurait été très bon pour l’appareil, couplé à cette expérience logicielle, mais rester à 90 Hz n’est pas un facteur qui a sérieusement pénalisé l’utilisation de l’appareil.

Il convient de mentionner que c’est la première fois que OnePlus collabore avec MediaTek, en particulier dans le développement de une version modifiée du Dimensity 1200, chipset que la firme réserve à ses appareils haut de gamme. Avec l’aide de technologies axées sur l’intelligence artificielle que ce processeur fournit l’appareil, nous avons réalisé des améliorations très notables à la fois dans la photographie, comme dans les jeux et d’autres fonctionnalités au niveau du logiciel. Cette puce équivaut à peu près au Snapdragon 865 que des appareils tels que le OnePlus 8T sont dotés. De cette façon, nous pourrions conclure que le OnePlus Nord 2 a l’âme d’un appareil haut de gamme quand il s’agit de performances.

L’expérience OxygenOS désormais plus accessible

Et puisque nous avons évoqué le domaine du gaming, il faut aussi noter que nous ne sommes pas du tout à court avec le Nord 2 pour le gaming mobile. Et c’est qu’en plus d’avoir le excellentes performances du MediaTek Dimensity 1200, cet appareil aussi gère très bien les températures élevées pendant que nous jouons, car il concentre la majeure partie de la chaleur en un seul point et ne nous blesse pas sérieusement pendant que nous le tenons avec nos mains. De plus, la série d’optimisations que OnePlus a réalisées dans le domaine du jeu méritent d’être mentionnées, car les outils et la superposition dont nous disposons pendant que nous jouons fonctionnent très bien et s’intègrent à l’environnement de jeu sans être particulièrement dérangeants.

SYSTÈME DE CAMÉRA AMÉLIORÉ PAR L’IA

Les caméras sont un point vraiment important dans cette série d’appareils, car elles s’adressent à un public statistiquement plus jeune et qui aura besoin d’un outil polyvalent pour immortaliser ses souvenirs. Dans ce cas, nous trouvons trois capteurs arrière, obtenant ainsi un Appareil photo principal 50MP, f/1.88, une Grand angle 8MP, f/2,25 et une Objectif monochrome 2MP, f/2.5. OnePlus continue de miser sur cet objectif monochrome, qui fonctionne en tandem avec les autres capteurs et permet d’obtenir un meilleur contraste et une meilleure couleur. Le Nord 2 utilise comme capteur principal le même que celui utilisé dans le OnePlus 9 pour sa caméra grand angle, bien qu’avec un plus grande ouverture. En général, on obtient des caméras qui fonctionnent très bien, et sans obtenir des résultats exceptionnels, elles font un travail qui suffira à la grande majorité du public. En dessous de ces lignes, vous pouvez trouver quelques exemples de photographies que nous avons prises avec l’appareil :

Le capteur principal 50MP absorbe désormais 56% de lumière en plus en raison de l’ouverture améliorée, ce qui rend l’appareil photo mieux utilisable dans des environnements à faible luminosité. Il est également équipé de stabilisation optique de l’image, qui fonctionne assez bien sur l’appareil. Quant au capteur grand angle, il a un champ de vision allant jusqu’à 119,7º, et sans être une référence dans le secteur, il remplit sa mission et est un complément assez utile. De plus, les améliorations de l’intelligence artificielle ajoutées dans le MediaTek Dimensity 1200 signifient que nous avons maintenant un mode qui adapte la configuration de l’image en fonction de la condition dans laquelle nous nous trouvons, un amélioré par l’IA ce qui sera utile pour ceux qui veulent arrêter de se soucier des différents paramètres de leurs caméras.

Appareils photo plus grands et capteur principal apportés du OnePlus 9

Il convient également de noter la caméra frontale De l’appareil. Et si vous vous en souvenez, le premier Nord avait un double capteur. Ici, nous n’avons qu’un seul capteur, bien que atteint maintenant 32MP, la résolution plus élevée intégrée dans un capteur de caméra frontale par OnePlus et qui compense largement le fait de ne pas avoir de capteur supplémentaire. De cette façon, nos selfies ne manqueront pas de détails.

WARP CHARGE 65 ET 4 500 MAH, LE COMBO PARFAIT

Nous ne pouvions pas terminer cet article sans parler de la batterie d’un appareil OnePlus. Dans ce cas, l’entreprise continue de miser sur le Charge de distorsion 65, ce qui rend notre Nord 2 passer de 0 à 100 % en seulement 30 minutes. Cette technologie est le combo parfait pour votre Batterie de 4 500 mAh, qui nous a offert une autonomie franchement remarquable et que l’on repart avec un bon goût en bouche, même en mode haute performance. Avec une utilisation standard entre les réseaux sociaux et les jeux, l’appareil a atteint plus de 8 heures d’écran allumé. Évidemment, cela variera en fonction de la façon dont nous l’utilisons, mais c’est un exemple simple de la façon dont OnePlus a optimisé son système de charge et de gestion des ressources.

CONCLUSION

Bref, le OnePlus Nord 2 C’est un appareil avec une âme haut de gamme mais dans une gamme plus accessible au public. Son processeur, son logiciel, ses bonnes performances de caméra et sa grande autonomie, en font un appareil hautement recommandé si nous recherchons un terminal entre 399 € et 499 €, qui sont exactement les prix pour lesquels nous comptons sa version de 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go respectivement. L’expérience de l’entreprise dans l’équilibrage des balances en termes de compromis peut être vue dans cet exemple, et nous espérons que le Nord 2 sera un excellent terminal pour ceux qui recherchent l’expérience OxygenOS à un prix inférieur.