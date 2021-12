Un appel pour ceux qui veulent avoir un impact depuis le cinéma

Est-il possible de générer des changements sociaux à partir de l’art ? De quelles stratégies avons-nous besoin pour y parvenir ? Qu’est-ce qui peut être utile pour aller au-delà des circuits de distribution traditionnels ? Telles seront quelques-unes des questions qui seront abordées dans cette initiative de DOC : CO LABS, dans un espace qui va de 16 au 21 mars 2022, dans le FICCI, dans sa 61e édition.

Après le succès de « Action! Laboratoire de production d’impacts « , organisé en 2021, DOC: CO LABS présente un nouvel espace axé sur la création de stratégies et la formation de producteurs, d’activistes et d’agents de changement de tout le pays pour mener des campagnes à impact qui génèrent la mobilisation et le changement social. Il y aura 30 places pour les boursiers.

« En Colombie, les cinéastes ont une forte impulsion à raconter des histoires de notre réalité, de ce qui touche nos fibres, l’injuste, le beau et souvent l’absurde et la douleur qui nous entoure, nous voulons générer des réflexions et, espérons-le, des changements dans la société à travers nos films. Il existe aussi divers mouvements sociaux et des personnes en quête d’un même changement, cependant nous sommes sur des chemins parallèles et il faut se fédérer et construire à partir d’un lieu interdisciplinaire. C’est pourquoi les laboratoires DOC ACTION : CO LABS veulent offrir cet espace qui renforce la force de changement que les histoires ont, pour avoir un plus grand impact avec elles, afin que les artistes et les agents de changement travaillent main dans la main dans la construction de nouveaux récits de notre pays « , assure-t-il Marcela Lizcano, directrice de DOC : CO LABS.

Cette édition se tiendra dans le cadre du Festival international du film de Cartagena de Indias, avec le soutien de DW Académie et il se concentrera sur la formation de personnes de tout le pays qui souhaitent rejoindre un réseau d’impact collaboratif. Ce laboratoire coordonné par Vanessa Cuervo et Marcela LizcanoIl accueillera plusieurs ateliers et experts invités sur ces questions de toute l’Amérique latine.

Qui peut s’inscrire ?

En tant que participant :

Les personnes qui voient et utilisent l’art comme un outil pour promouvoir le changement social. Producteurs, réalisateurs, distributeurs qui souhaitent mener des campagnes de changement social, utiliser leurs films, élargir leur public et développer des stratégies de distribution créatives. Agents de changement social, journalistes, sociologues, anthropologues, travailleurs sociaux, leaders communautaires, intéressés à incorporer des récits audiovisuels dans leur travail de transformation sociale.

Avec un film :

Dans cet appel nous considérerons des films à un stade avancé de post-production ou terminés, ils sont valables : documentaires, fictions, formats hybrides, longs métrages ou courts métrages qui ont une idée de campagne à impact social à développer au LAB . Des binômes de cinéastes avec un film fini ou à un stade avancé de production qui ont une idée de campagne d’impact à développer au LAB. Ces binômes ou équipes de travail peuvent être : Producteur – Producteur d’impact / Réalisateur – Producteur d’impact. Il est important que l’équipe ait déjà une idée claire du public qu’elle souhaite atteindre avec le film et du type de message ou d’action qu’elle souhaite mobiliser à travers celui-ci.

Toutes sortes de connaissances et d’expériences antérieures valent la peine d’être sélectionnées. Les organisateurs recherchent des expériences locales et diverses pour que ce laboratoire soit une expérience d’impact enrichissant.

Que devez-vous faire pour postuler? Remplissez ce formulaire avant 28 décembre à 18h00 m, heure de la Colombie. De plus, vous devez avoir une disponibilité à temps plein pour assister au laboratoire tous les jours. Les personnes sélectionnées recevront une lettre pour faciliter les procédures de permis de travail ou d’études. Si vous avez des questions avec le formulaire, vous pouvez nous contacter via labos.docco@gmail.com et nous vous guiderons tout au long du processus.

Voici les dates de la procédure :

Clôture de la PHASE I de l’appel : 28 décembre 2021 Publication des participants sélectionnés : 1er au 8 février 2022 Laboratoire du film d’action : entre le 16 et 21 mars 2022