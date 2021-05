Un appelant quotidien avait l’habitude d’appeler Caitlyn Jenner “ Bruce ”, maintenant ils font la promotion de sa course du gouverneur ⋆ .

The Daily Caller, qui se décrit désormais comme «une publication d’information de 24 heures offrant à son public des reportages originaux, des commentaires stimulants et des informations de dernière minute», mais vante toujours sa bonne foi conservatrice et son association antérieure avec Tucker Carlson sur sa page À propos, une fois a publié des articles critiquant l’activiste transgenre Caitlyn Jenner, se référant même aux Caitlyn comme «Bruce» même après que Jenner a annoncé leur transition de genre. Aujourd’hui, Daily Caller publie des nouvelles et des articles d’opinion faisant la promotion de la course de Jenner au poste de gouverneur de Californie.

Le 3 juin 2015, un peu plus d’un mois après que Jenner a annoncé une nouvelle identité de genre au monde et a été saluée par les médias grand public et la gauche comme «stupéfiante et courageuse», Patrick Howley, alors journaliste du Daily Caller, qui est maintenant le journaliste principal pour National File, a écrit un article intitulé «Les partisans de Bruce Jenner sont des brutes qui ne se soucient pas de lui».

Dans l’article, Howley a déclaré que «les médias nous ont donné la transformation de Bruce Jenner en« Caitlyn »dans le format de télévision de jour le plus facile à digérer,« avant et après ». Une minute, c’est un athlète vieillissant. POOF! Maintenant, il est un mannequin aux gros seins de Vanity Fair et tout le monde doit prétendre qu’il est sexy, ou quelque chose comme ça. Et BuzzFeed utilise déjà sa décision de vie pour essayer de piéger les candidats républicains en leur faisant dire la mauvaise chose. Il a conclu: «C’est là que réside le problème de notre référendum national sur les soins: les seules personnes qui s’en soucient ne le font pas.»

Avant la publication de l’article du 3 juin, Howley a rendu compte d’un classement sportif officiel du Daily Caller, qui a révélé que – après la transition entre les sexes – Jenner est devenue l’athlète féminine la plus talentueuse de tous les temps. «Les preuves sont claires», a écrit Howley. «Jenner est la seule femme de l’histoire olympique à avoir terminé un décathlon complet, brisant hardiment les barrières aux Jeux de Montréal de 1976 en battant l’athlète masculin Guido Kratschmer de l’Allemagne de l’Ouest. En marquant un record du monde à l’époque de 8 616 points dans l’événement, Caitlyn a prouvé qu’une femme peut établir une nouvelle norme pour TOUTES les 31 classifications de genre différentes. »

«La performance incroyable de Jenner dépasse non seulement le record de toutes les concurrentes d’heptathlon féminines, mais aussi de toutes les autres athlètes féminines dans tous les sports. Selon l’analyse statistique de TheDC, Jenner battrait facilement l’ancienne star du basket-ball féminin de l’USC Cheryl Miller dans un match en tête-à-tête et surpasserait Annika Sorenstam sur dix-huit trous », a rapporté Howley.

La critique de Jenner n’était pas un événement ponctuel de la part d’un journaliste talentueux écrivant un éditorial. Dans sa section sur les sports politiques, le journaliste du Daily Caller, Alex Griswold, a couvert une menace de boycott conservateur d’ESPN après que le réseau sportif a décerné à Jenner le prix Arthur Ashe pour le courage aux ESPY 2015. «Le hashtag #BoycottESPN est à la mode sur Twitter, de nombreux utilisateurs désignant des athlètes qui, selon eux, ont fait preuve de plus de courage que Jenner, qui a quitté Bruce Jenner en avril. L’un des choix populaires est Lauren Hill, une patiente cancéreuse de 19 ans qui a réalisé son rêve de jouer au basket-ball universitaire avant sa mort prématurée », a rapporté The Daily Caller, également le 3 juin 2015.

En effet, The Daily Caller a continué à mépriser Jenner – c’est-à-dire à faire référence au sexe biologique de Jenner plutôt qu’à la préférence de genre psychologique – même après que le candidat californien au poste de gouverneur ait confirmé les rumeurs de transition de genre en avril 2015. Quelques heures seulement après que Jenner ait été interviewée par Diane Sawyer pour confirmer les rumeurs de transgenre, le journaliste du Daily Caller Kaitlan Collins a continué à utiliser des pronoms masculins pour décrire Jenner et à plusieurs reprises. «Interrogé sur le fait que Barack Obama aborde les droits des LGBT dans son État de l’Union, l’ancien athlète olympique de 65 ans a déclaré que cela n’affectait pas lui beaucoup”; «Sawyer, l’air choqué, a demandé si il s’identifie comme républicain, ce à quoi Jenner a répondu: «Oui» »; “Mais maintenant, il mentionné, il est réalisé que peut-être que cela fait partie de le sien objectif”; «L’interview d’ABC est la première fois que Jenner confirme publiquement que il est en effet en train de devenir une femme »; «L’homme de 65 ans, qui a été récemment aperçu portant une robe, a admis il a été confondu avec le sien identité de genre depuis «j’étais si grand» »a écrit Collins pour The Daily Caller, accent ajouté par National File.

Cependant, l’attitude du Daily Caller envers Jenner a radicalement changé au cours des six dernières années, à la fois dans les actualités et dans les pages éditoriales de la publication. Plus tôt cette semaine, The Daily Caller a publié un article déclarant: «Les conservateurs louent l’annonce politique de Caitlyn Jenner». Les deux conservateurs qui ont fait l’éloge, comme le rapporte The Daily Caller, étaient «l’animateur de radio Larry O’Connor» et «la commentatrice Bethany Mandel».

Hier encore, The Daily Caller a fait la promotion du programme politique de Jenner avec un article intitulé «Caitlyn Jenner dit que les États-Unis ont désespérément besoin d’un mur frontalier». L’article, qui couvre la récente apparition de Jenner sur Hannity de Fox News, révèle en fait que Jenner a consacré précisément 25 mots au sujet d’un mur frontalier. «’Je suis tout à fait pour le mur, je sécuriserais le mur’, a déclaré Jenner. “Nous ne pouvons pas avoir un État, nous ne pouvons pas avoir un pays sans un mur sécurisé” “, a déclaré Jenner, selon le Daily Caller. Le Daily Caller a ensuite noté que Jenner ne déporterait pas tous les immigrants illégaux, si on lui donnait le pouvoir de le faire. «Un peu d’aide, je veux dire, certaines personnes que nous allons renvoyer, d’accord, pas de doute à ce sujet. Mais j’ai rencontré certains des plus grands immigrants dans notre pays », a déclaré Jenner.

Alors qu’il y a six ans, la section d’opinion du Daily Caller offrait des inquiétudes pour la santé mentale de Jenner et une critique conservatrice de la fascination moderne pour le transgenre, la section d’opinion 2021 propose un article d’un contributeur du Daily Caller déclarant: «HART: J’espère que Caitlyn Jenner remporte le Course du gouverneur de Californie ».

«Idole olympique du décathlon de mon enfance, Caitlyn Jenner a peut-être abandonné le saut pour devenir une femme, mais elle est mon héros», a écrit Ron Hart du Daily Caller. «Le mensonge vicieux qui sous-tend le débat de chaque libéral avec quelqu’un de centre-droit est que nous sommes homophobes, racistes, xénophobes et le nouveau, transphobe. En réalité, nous ne nous soucions pas du tout de tout cela. Nous voulons simplement que quelqu’un dirige le gouvernement qui puisse réparer les nids-de-poule et garder les rues sûres, les écoles bonnes et les impôts bas. Hart a poursuivi: «Que fera la gauche d’un républicain transgenre en cours d’exécution?»

On ne sait toujours pas ce qui a provoqué le changement radical dans les reportages du Daily Caller, cependant, il convient de noter que l’animateur de télévision populiste Tucker Carlson a officiellement quitté son rôle de rédacteur en chef de The Daily Caller – une société qu’il a cofondée – en 2016. , après avoir été sollicité par Fox News pour animer son programme télévisé d’actualités et de commentaires à succès, Tucker Carlson Tonight. Carlson vendra plus tard ses actions de The Daily Caller à la fin de 2020.