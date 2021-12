Un approvisionnement ininterrompu en O2 médical d’une importance cruciale pour lutter contre Covid: gouvernement

Alors que les équipements et les systèmes ont été sanctionnés et livrés, dans de nombreux États, ils n’ont pas été envoyés aux établissements de santé du district et une fois livrés, certains n’ont toujours pas été rendus fonctionnels, a souligné le secrétaire.

Un approvisionnement ininterrompu en oxygène médical en quantité suffisante est d’une importance critique pour lutter contre la pandémie de COVID-19, a déclaré mercredi le Centre, exhortant les États et les UT à mener des exercices de simulation pour assurer la pleine fonctionnalité de tous les équipements d’oxygène.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, s’est adressé à une réunion avec les États et les territoires de l’Union pour examiner leur statut et leur état de préparation concernant les dispositifs et systèmes d’oxygène médical (usines PSA, usines d’OVM, concentrateurs d’oxygène, système de gazoduc médical) par vidéoconférence, selon un communiqué du ministère de la Santé. .

Les États et les UT ont été informés que le gouvernement de l’Union les a aidés en mettant à disposition des équipements, un soutien technique et financier pour les usines de PSA, les concentrateurs d’oxygène, les ventilateurs, les bouteilles d’oxygène, les usines d’oxygène médical liquide (LMO) et les systèmes de gazoducs médicaux (MGPS), et ils ont été invités à examiner et à surveiller l’état de ces derniers quotidiennement pour s’assurer que l’écart entre les équipements et les systèmes livrés aux districts et installés dans les établissements de santé est réduit à zéro.

Ils ont également été fortement invités à planifier et à effectuer des exercices de simulation de toutes les usines de PSA installées et mises en service pour s’assurer qu’elles sont en état pleinement opérationnel, de sorte que l’oxygène avec la quantité, la pression et la pureté requises parvienne aux patients prévus à leur chevet. Ces exercices doivent être terminés d’ici la fin décembre, selon le communiqué.

Les officiers nodaux de l’État ont été invités à rationaliser la coordination avec l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), HLL Infra Tech Services Limited (HITES) et la Central Medical Services Society (CMSS), etc. opérationnalisation de l’ensemble de l’infrastructure d’approvisionnement en oxygène médical qui leur est fournie, selon le communiqué.

À ce jour, un total de 3 236 centrales PSA ont été installées dans le pays à partir de diverses sources avec une capacité totale d’oxygène mise en service de 3 783 MT. De plus, 1 14 000 concentrateurs d’oxygène sont fournis aux États dans le cadre de PM-CARES (1 lakh) et ECRP-II (14 000), a-t-il déclaré.

Il a également été signalé aux États que des fonds ECRP-II leur ont été accordés pour l’installation de 958 réservoirs de stockage d’OVM et de systèmes de gazoducs médicaux dans 1 374 hôpitaux.

Les États ont été invités à saisir cette opportunité pour améliorer la capacité de production nationale d’oxygène et assurer rapidement l’achèvement, l’installation et la mise en service des gazoducs médicaux dans les hôpitaux publics, selon le communiqué.

Le rapport à cet effet doit être soumis au ministère de la Santé de l’Union via des portails désignés pour le suivi et la surveillance en direct de l’état fonctionnel de ces équipements. Les États ont également été invités à compléter les rapports d’audit sur l’oxygène en attente et à les soumettre via le portail désigné d’ici la fin décembre.

Le ministère de la Santé de l’Union mène des programmes de formation complets pour renforcer et renforcer les capacités des techniciens et des cliniciens pour l’exploitation et la maintenance des usines de PSA et d’autres infrastructures liées à l’oxygène médical, selon le communiqué.

Les États qui n’ont pas encore terminé les programmes de formation prévus ont été invités à les accélérer et à terminer les programmes en attente d’ici la fin décembre, en coordination avec les conseils de développement des compétences des districts, a-t-il déclaré.

