Un arbitre critiqué pour avoir laissé Luis Ortiz frapper Charles Martin après avoir été assommé sur ses pieds

Luis Ortiz est descendu de la toile à deux reprises pour remporter une victoire par élimination directe contre Charles Martin samedi soir.

Le Cubain, 33-2 (2 sans matchs), a été éliminé au premier tour et au quatrième alors que Martin semblait gagner la bataille des jabs gauchers.

Ryan Hafey – Haymon Boxe

Luis Ortiz a brûlé Charles Martin de la main gauche

Cependant, au sixième tour, Ortiz s’est connecté avec un énorme flush gauche sur la tempe de Martin et cela a semblé arrêter le système américain pendant une seconde.

Ortiz a décroché plusieurs autres tirs alors que Martin avait du mal à comprendre où il se trouvait. Finalement, Martin est tombé dans les cordes et Ortiz a marqué le renversement.

L’arbitre n’a pas appelé le combat et Martin aurait pris plus de coups et serait à nouveau renversé avant que l’arbitre ne mette finalement un terme à la procédure.

Cependant, les fans de boxe ont estimé que le fonctionnaire avait laissé le combat se poursuivre trop longtemps alors que Twitter était inondé de plaintes selon lesquelles Martin avait subi des dommages inutiles.

« L’arbitre dans Ortiz contre Martin est une honte. Martin aurait pu être gravement endommagé », a déclaré un fan sur Twitter.

De nombreux autres observateurs ont suggéré que l’arbitre aurait dû l’arrêter après le premier tir lourd qui a fait sortir Martin sur ses pieds.

Ses mains étaient baissées et il ne savait clairement pas où il était et donc, il était impossible de se défendre.

Martin était en avance sur tous les tableaux de bord au moment de l’arrêt, même s’il se consolera peu après coup.

Renard Sport

La garde de Martin était baissée après un coup à la tempe et Ortiz en a profité

Et Ortiz a été autorisé à continuer à frapper son adversaire couché par l’arbitre

Martin était l’homme qu’Anthony Joshua a vaincu pour remporter le titre IBF des poids lourds – son premier titre mondial – en 2016. Martin a ainsi le deuxième règne le plus court du titre des poids lourds de tous les temps.

Une victoire ici aurait fait de Martin l’obligatoire pour le titre IBF d’Oleksandr Usyk, mais maintenant cet honneur revient à Ortiz. Joshua a cependant la chance de récupérer cette ceinture au début de 2022.

Ortiz, 42 ans, n’a perdu que deux fois dans sa carrière et Deontay Wilder a été vainqueur à chaque fois.