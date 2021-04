Un arbitre nommé pour El Clasico 2021 entre le Real Madrid et Barcelone

La Fédération espagnole de football a désigné l’arbitre Mateu Lahoz comme responsable de la rencontre de samedi entre le Real Madrid et Barcelone dans ce qui sera le dernier El Clasico de la saison 2020-2021.

Ce sera un match décisif, étant donné que les deux parties se battent pour couper l’avance actuelle de l’Atletico de Madrid dans le tableau. Le style de Mateu Lahoz est inhabituel, car il a tendance à permettre aux équipes de jouer avec intensité et physicalité, contrairement à ce que font certains de ses autres collègues en Liga.

Le Real Madrid a battu le FC Barcelone 1-3 au Camp Nou en octobre dernier. Cette fois, Los Blancos devra jouer le match quatre jours seulement après avoir battu Liverpool 3-1 et à peine trois jours avant le match retour à Anfield, donc l’entraîneur Zinedine Zidane et son équipe devront s’assurer que chaque joueur est frais et prêt. aller, étant donné que Barcelone sera reposée.