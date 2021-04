Un arbitre nommé pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea

L’UEFA a désigné l’arbitre néerlandais comme responsable du match aller des demi-finales de l’UEFA Champions League entre le Real Madrid et Chelsea. Ce sera la deuxième fois qu’il arbitrera un match du Real Madrid, le premier étant le match retour contre l’Atalanta, se terminant 3-1.

Par Realmadrid.com

Danny Makkelie prendra en charge la demi-finale aller de la Ligue des champions du Real Madrid face à Chelsea à l’Alfredo Di Stéfano (mardi, 21h00 CEST). L’officiel néerlandais devrait arbitrer l’équipe de Zidane pour la deuxième fois de la compétition. Le premier est survenu plus tôt cette saison lors du match retour des seize derniers matchs avec Atalanta à domicile (3-1).

C’est un peu surprenant de voir que l’UEFA a nommé Makkelie pour ce match, étant donné que des arbitres plus expérimentés étaient disponibles. Pourtant, Makkelie a fait du bon travail plus tôt cette saison et devrait certainement être un arbitre compétent pour un match aussi important comme celui-ci.