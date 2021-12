Un arbitre peut-être ivre au Mexique a renversé les fans et a essayé de combattre les joueurs à mi-match

Je pense que c’est sûr alors disons que nous en avons tous eu un de trop au stade avant, mais cela ne s’applique normalement pas à l’arbitre. Un match de baseball au Mexique a pris une tournure folle au cours du week-end lorsque la police a dû être appelée sur le terrain pour retirer un arbitre belligérant, qui avait même du mal à se tenir debout sur le terrain sans assistance.

Les fans ont commencé à remarquer que l’arbitre se débattait pendant le match et ont commencé à se moquer de lui depuis les tribunes, selon les rapports. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à les retourner et a essayé de combattre les joueurs qui l’ont approché. En fin de compte, la vidéo ci-dessus montre les conséquences, la sécurité du stade retirant l’arbitre du terrain et le remettant à la police locale.

Une autre vidéo sur Reddit montre clairement un deuxième angle de l’arbitre, qui met vraiment en évidence à quel point il apparaît affaibli.

Alors que beaucoup pensent que l’arbitre était ivre, Humberto Sainz, le fonctionnaire en question, a été suspendu indéfiniment. La ligue a noté qu’il avait les facultés affaiblies, mais n’a donné aucun autre détail.

Lundi soir, Sainz a présenté des excuses pour ses actions de la veille.

« Chers fans, managers, journalistes de la ligue de baseball mexicaine, et bien sûr ma femme et mes enfants. Je suis attristé et honteux de mes actions. Il est clair que je n’aurais pas dû faire de gestes ou crier après les joueurs et les fans de ce passe-temps le plus noble. J’ai commis un acte non seulement indigne de moi, mais de mes collègues et de la ligue mexicaine, qui m’ont fait confiance. Je n’étais pas digne de confiance dans cette situation.