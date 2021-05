Un arbitre reçoit des insultes sexistes lors d’un match de bébé

25/05/2021 à 16:56 CEST

Un arbitre de 20 ans a reçu des insultes machistes de la part des tribunes lors d’un match à Gavà dans la catégorie Benjamin. La Fédération catalane de football (FCF) a ouvert un dossier disciplinaire et enquête sur les événements qui se sont produits le week-end dernier.

Plusieurs fans de l’équipe rivale ont enregistré des images cédées au programme Jugones dans lequel on apprécie la façon dont un groupe de parents s’adresse à l’arbitre avec des commentaires machistes tels que “Avec le balai et la pelle à poussière” ou “Culotte à trois euros, jolie fille”. Ce sont eux-mêmes qui ont reproché l’attitude de certains parents, provoquant ainsi une bagarre dans les gradins du terrain.

De la FCF, ils ont veillé à ce que l’affaire soit transférée au bureau correspondant des Mossos d’Esquadra pour ouvrir une enquête: “Toutes les informations seront envoyées au Bureau des Sports des Mossos pour identifier le spectateur et le signaler“.

Il y a quelques mois, la FCF elle-même et les Mossos d’Esquadra ont lancé une campagne pour mettre fin aux comportements violents, incivils et racistes dans les champs et les pavillons de toute la Catalogne. Au cas où ces attitudes se répéteraient, la Fédération elle-même a la légitimité d’exclure un certain club des compétitions.