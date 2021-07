Un archéologue égyptien a dévoilé le « secret de longue date » du trésor de Toutankhamon | Monde | Nouvelles

in

Connu affectueusement dans le monde entier sous le nom de roi Tut, le pharaon de la 18e dynastie est sans doute le nom le plus célèbre de l’Égypte ancienne. Héritant du trône à seulement huit ans, les experts pensent que le père du « garçon roi » était le pharaon Akhenaton, qui serait la momie trouvée dans la tombe KV55 – de l’autre côté de la route dans la Vallée des Rois. Certains ont également affirmé que la mère de Toutankhamon était Néfertiti, la grande épouse royale d’Akhenaton, et que le couple a régné pendant ce qui était l’une des périodes les plus riches de l’histoire ancienne de l’Égypte.

Et le professeur égyptologue Joann Fletcher a expliqué au cours de “La vallée des rois: l’âge d’or égyptien” d’Odyssée comment les experts en apprennent encore davantage.

Elle a déclaré : « Son trésor, découvert par Howard Carter en 1922, était la découverte archéologique la plus célèbre de tous les temps.

“Le masque de Toutankhamon est la quintessence de l’Egypte ancienne, si familière, pourtant tant de ses trésors détiennent un secret de longue date.

“Je suis venu à l’Institut Griffith de l’Université d’Oxford pour examiner les archives les plus détaillées de son enterrement.

“Capturés sur de délicates lames de verre, ce sont les négatifs originaux pris par le photographe d’Howard Carter à chaque étape des 10 années de fouilles.

“Ils révèlent l’enterrement de Toutankhamon d’une manière qu’on ne voit généralement pas, car c’est le linceul de lin.”

Le professeur Fletcher a pu voir de première main les clichés qui montraient l’état de sa tombe et de ses sarcophages lorsqu’ils ont été découverts il y a 100 ans.

Elle a déclaré: “On dirait que les embaumeurs viennent de terminer, la famille a déposé ses couronnes et ses hommages floraux avant que le couvercle ne soit fermé.

Elle a ajouté: “Regardez l’arrière de la tête de la reine où se trouvait sa perruque à l’origine, elle a été légèrement coupée – c’est la même chose avec la couronne de Toutankhamon – une nouvelle couronne a été ajoutée.

“En modifiant les images, le trône avait été personnalisé pour Toutankhamon.

“Mais le plus grand cadeau à qui cela appartenait autrefois est dans la divinité qui plane au-dessus du roi et de la reine, c’est le disque d’Aton Sun qui occupe le devant de la scène.

“Il semble donc que les deux personnages que l’on croyait être Toutankhamon et sa femme étaient à l’origine Akhénaton et Néfertiti.”