Un Armando Araiza renouvelé arrive aux Yaquis

Après avoir raté la dernière saison de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) en raison d’un grave accident à la main gauche, le joueur Armando Araïza a eu un long processus de récupération, où il a fallu changer son rôle de joueur, passant de l’attrapé à la colline des coups et arrive renouvelé aux Yaquis de Ciudad Obregón et désireux de se transcender dans son nouveau rôle de lanceur.

Transition de receveur à lanceur

“Cette transition de receveur à lanceur a été très difficile, à la fois physiquement et mentalement, mais Dieu merci, je réussis ce test favorablement. Quand mon accident est arrivé, travailler mon esprit était très difficile, avec la peur même de perdre ma carrière mais j’ai travaillé dur, j’ai récupéré et avec l’aide de collègues je suis de retour avec une autre fonction mais avec la même envie que toujours d’aller de l’avant et aidez l’équipe qui défend”, a détaillé le joueur de Sonora Armando Araiza Romero.

Nouvelle saison

Ses qualités athlétiques et le bras droit puissant qui a évité de nombreux vols au deuxième but, ont donné un autre tournant à la carrière du né à Magdalena de Kino, Sonora. Maintenant en tant que lanceur, Araiza cherche à gagner la confiance du manager Sergio Omar Gastélum et l’aide de l’enclos des releveurs.

« Ce sera une saison nouvelle et différente maintenant que je suis lanceur, je dois profiter de cet avantage d’avoir un bon bras et maintenant il s’agit de travailler pour avoir un bon mécanicien. Des joueurs comme Javier Arturo López, Samuel Zazueta entre autres m’ont aidé, ils m’ont conseillé de pouvoir m’améliorer chaque jour », a déclaré le joueur de 28 ans.

Au cours de l’été dernier, Jesús Armando a eu ses premières sorties de relève avec les Diables rouges du Mexique, montrant un profil bas en 15 matchs auxquels il a participé où il a laissé une MPM de 4,80, avec 10 retraits au bâton prescrits.