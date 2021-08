Un arrêt de la circulation en Floride découvre des homards braconnés, de la drogue et de l’argent

in

La police de Floride a arrêté deux hommes cette semaine après avoir découvert de grandes quantités d’argent, de la marijuana et des homards illégalement récoltés dans leur véhicule.

Les résidents de Miami Lazaro Rolando Martinez et Edward Franklin Mora, tous deux âgés de 27 ans, ont été emprisonnés dimanche soir après qu’un arrêt de la circulation aux Florida Keys a conduit à la découverte inhabituelle.

Selon le bureau du shérif du comté de Monroe, Martinez a été accusé de conduite d’un véhicule non immatriculé, de possession d’Alprazolam sans ordonnance, de possession de 38,5 grammes de marijuana et de possession d’attirail de drogue et d’huile de THC.

Martinez a également été cité pour possession de 23 homards sous-dimensionnés et 31 homards au-dessus de la limite de prise quotidienne. Au total, 37 homards ont été découverts dans des seaux à l’arrière du camion.

Mora a été accusé de possession de 114,8 grammes de marijuana, d’attirail de drogue et d’huile de THC.

Le bureau du shérif du comté de Monroe a décrit le buste dans un communiqué de presse :

«L’affaire a commencé vers 23h30 lorsque l’adjoint Jorge Moreno a arrêté une camionnette noire Ford F-150 en direction nord sur la US 1 au Mile Marker 86 après que les spécialistes des communications 911 l’ont informé que le camion est revenu comme n’étant pas enregistré et l’étiquette qui était attaché comme n’étant pas affecté au camion. Le camion dégageait une forte odeur de marijuana.

«Le chauffeur, Martinez, a remis à un autre adjoint un pot Mason de marijuana ainsi qu’un stylo vape à l’huile de THC. Le passager avant, Mora, a également produit un pot Mason avec de la marijuana. Une perquisition s’est ensuivie et 3 590 $ en espèces ont été trouvés en la possession de Martinez. De la marijuana et des sacs supplémentaires ont été trouvés à l’intérieur du camion dont Martinez et Mora ont chacun revendiqué la propriété.

Seuls six des 37 homards étaient encore vivants. Tous les 37 ont été « remis à l’eau ».