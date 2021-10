Un arrêt unique «n’était tout simplement pas possible» au GP des États-Unis

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré qu’il n’aurait pas été possible d’essayer une stratégie à guichet unique pour Lewis Hamilton à Austin.

Hamilton s’est arrêté huit tours plus tard que Max Verstappen alors qu’il cherchait à chasser le leader Red Bull sur un caoutchouc plus frais, mais son rival pour le titre avait suffisamment d’adhérence pour pouvoir le retenir dans les derniers tours à COTA.

Avec cela, il y aura eu une école de pensée dans laquelle Hamilton aurait pu rester sur son premier train de pneus durs jusqu’à la fin de la course pour gagner la position de piste de Verstappen.

Cependant, Vowles a déclaré que cela n’aurait pas fonctionné – au lieu de cela, même une stratégie à trois arrêts aurait fonctionné mieux que d’essayer de s’arrêter une fois, soulignant la sortie précédente à Austin pour illustrer cela.

« Pas sur la durée de vie des pneus que nous avons eue cette année. Non », a déclaré Vowles lors du débriefing d’après-course de Mercedes lorsqu’on lui a demandé si un arrêt unique était prévu.

« Il y a quelques concepts qui vous permettent, espérons-le, de voir cela. Si nous revenons à 2019, une année où il faisait moins chaud, où nous n’avions pas autant de dégradation des pneus, Lewis a à peu près fait une course à un arrêt avec une voiture qui était rapide et si vous vous souvenez, le dernières étapes de la course, il était à court de pneus et en difficulté par rapport à Verstappen derrière, qui allait le dépasser.

« Maintenant, c’était un arrêt limité. Cette année, la piste était plus chaude, la piste a évolué, elle est plus agressive sur les pneus, il y a eu beaucoup plus de dégradation, donc même en tenant compte de ceux-ci, vous pouvez voir comment un deux serait la stratégie la plus rapide et un un pas même possible et pour le mettre plus dans son contexte, un trois aurait été une bien meilleure stratégie qu’un seul arrêt ici à Austin cette année compte tenu de ce que nous avons eu sur la dégradation des pneus.

« Donc, pour faire court : non, un arrêt unique n’était pas prévu, ce n’était pas possible. »

La majorité des 10 premiers se sont qualifiés sur les pneus médium car le tendre a été considéré comme le pire pneu de course de la sélection.

Cependant, malgré la possibilité pour Hamilton de revenir sur les médiums après son passage sur les durs, ou même plus tôt pour offrir une plus grande chance de combler l’écart, Mercedes a opté contre cela après avoir analysé les données.

« Ce qui était très clair, c’est que le médium était un très mauvais pneu pour nous », a déclaré Vowles.

« Lors de ce premier relais de la course, nous étions assez lents – je dirais probablement de l’ordre de plus d’une demi-seconde de moins que ce que nous pouvions faire sur le dur. Et cela est devenu une décision facile pour nous-mêmes.

« Je pense que cela aurait été plus difficile avec d’autres voitures, mais étant donné notre situation et étant donné que nous savons que nous avons été pauvres dans le premier relais de la course, ce n’était pas une option pour ajuster à nouveau le médium.

« La dégradation aurait été trop élevée et Lewis, alors que [he] aurait quand même rattrapé Verstappen, n’aurait même pas eu le pneu pour tenter sa chance à la fin.