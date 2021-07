Un article de 1972 prédisait l’effondrement de la société d’ici 2050, selon une nouvelle étude | Monde | Nouvelles

L’étude récente a révélé qu’une «baisse» du niveau de vie pourrait commencer en 2040 – avant d’atteindre un creux historique dès 2050. Alors que le monde semble prêt à rebondir après la crise de Covid, la recherche inquiète beaucoup de personnes quant aux risques de retour à la normalité d’avant la pandémie.

Gaya Herrington a mené la recherche dans le cadre de sa thèse à Harvard en novembre 2020 – et a examiné dix facteurs pour calculer si la société semblait prête à s’effondrer au cours des prochaines décennies.

Les dix facteurs étaient : la croissance démographique, les taux de fécondité, les taux de mortalité, la production industrielle, la production alimentaire, les services, les ressources non renouvelables, la pollution persistante, le bien-être humain et l’empreinte écologique.

Mme Herrington a noté que «[This] ne signifie pas que l’humanité cessera d’exister », mais a déclaré que la théorie indiquerait que « la croissance économique et industrielle s’arrêtera, puis déclinera, ce qui nuira à la production alimentaire et au niveau de vie ».

La théorie dite des « limites de la croissance » trouve son origine dans la prestigieuse université du Massachusetts Institute of Technology (MIT), où le rapport initial a été publié en 1972.

Le groupe de scientifiques du MIT a utilisé un modèle de dynamique du système publié dans le Club de Rome – une organisation qui discute des « crises multiples auxquelles l’humanité et la planète sont confrontées ».

Ils ont cherché à identifier les « limites à la croissance » potentielles dues à la surexploitation des ressources planétaires.

L’article de Herrington, publié dans le Yale Journal of Industrial Ecology, concluait en affirmant que « continuer comme d’habitude, c’est-à-dire poursuivre la croissance », conduirait à une baisse du niveau de vie à travers l’Occident, même si des adaptations technologiques suivaient.

L’analyste, qui a passé un an à la London School of Economics en 2011 selon son profil LinkedIn, a suggéré que réduire la consommation et les déchets, investir dans les infrastructures et limiter la croissance démographique étaient des alternatives souhaitables qui pourraient stopper l’effondrement de la société.

Un segment se lit comme suit : « Compte tenu de la perspective peu attrayante d’un effondrement, j’étais curieux de voir quels scénarios s’alignaient le plus étroitement sur les données empiriques aujourd’hui. Après tout, le livre qui présentait ce modèle mondial était un best-seller dans les années 70, et nous aurions maintenant plusieurs décennies de données empiriques qui rendraient une comparaison significative. Mais à ma grande surprise, je n’ai pas pu trouver de tentatives récentes pour cela. J’ai donc décidé de le faire moi-même.

Herrington a fait valoir que le déploiement des vaccins COVID-19 démontre à quel point le monde est capable de répondre à la direction apocalyptique dans laquelle la société se dirigerait.

Cependant, Herrington a concédé que « les changements nécessaires ne seront pas faciles et poseront des défis de transition », mais a suggéré « qu’un avenir durable et inclusif est toujours possible ».