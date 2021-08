Un artiste britannique crée un énorme dessin d’étincelles sur le sable sur la plage de Somerset

Artiste terrien de renommée internationale Simon Beck a créé un dessin géant du groupe Étincelles – les frères Ron & Russell Mael – sur la plage de Brean, près de Burnham on Sea, Somerset, pour célébrer la sortie acclamée du film Les frères Sparks.

« Nous avons vu du fan art, des tatouages ​​Sparks, du design de mode Sparks, du cosplay Sparks, etc., etc., mais c’est absolument incroyable dans sa portée et son ambition. L’éloignement de l’emplacement et la qualité temporelle des dessins sur le sable de la plage ne font qu’ajouter à la qualité époustouflante de tout cela. Aïe. Bientôt sur une plage près de chez vous. Ron et Russell Mael ont déclaré dans un communiqué.

Réalisé par Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of The Dead, Hot Fuzz), le film explore la carrière du groupe extrêmement influent qui s’est fait connaître au Royaume-Uni en 1974 avec le single à succès “This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us » et qui ont maintenant sorti 25 albums défiant les genres au cours de leur extraordinaire carrière de 50 ans.

Un spectacle désormais familier sur la plage de Somerset, Simon Beck, 62 ans, basé à Taunton, crée des motifs géométriques parfaits et détaillés à l’aide d’un râteau et d’un compas magnétique. L’ancien cartographe a créé son premier dessin sur neige (en courant dans des spectacles de neige) dans les Alpes en 2004, et son premier dessin sur sable en 2014. Le dessin de Sparks est le 175e dessin de Simon sur la plage de Brean.

Sparks est l’influent duo Art Pop de Ron et Russell Mael dont la carrière s’étend sur plus de 50 ans. Les frères californiens sont connus pour l’esprit de leurs paroles, l’inventivité de leur musique et leur capacité à changer les genres entre glam, hard rock, pop de chambre et électro disco. Les seules constantes sont le falsetto dramatique et céleste du chanteur Russell et l’écriture exquise du claviériste Ron.

Leurs sorties importantes comprennent les singles « This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us » et « When Do I Get To Sing ‘My Way’? », et les albums Kimono My House, No.1 In Heaven et Lil’ Beethoven. Leur popularité renaissante a vu le 25e album de Sparks A Steady Drip, Drip, Drip atteindre le Top 10 britannique.

Ces dernières années, ils ont écrit un opéra radiophonique (The Seduction Of Ingmar Bergman) et, en plus d’être les sujets de The Sparks Brothers d’Edgar Wright, Ron et Russell ont écrit la comédie musicale Annette, avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg et réalisé par Leos Carax, qui a ouvert le Festival de Cannes 2021.

