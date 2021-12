Un artiste de Mangaluru rend un hommage spécial au général Bipin Rawat avec un portrait d’art de feuille – Voir la photo virale

un hommage spécial d’un artiste de feuille d’ombre a gagné Internet alors que l’artiste a dessiné le portrait du général Rawat avec une simple feuille à l’aide d’une sculpture habile (Crédit : Shashi Adkar/Instagram)

Quelques jours après la perte tragique du premier chef d’état-major de la Défense de l’Inde, Bipin Rawat, dans un accident d’avion, ainsi que d’autres militaires, le deuil se poursuit sans relâche dans divers quartiers du pays. Le CDS Rawat, qui a été le premier général à être nommé CDS du pays, servait le mandat d’unifier les forces armées du pays pour faire face avec compétence aux défis externes émergents. Cependant, même avant la fin de son mandat en tant que CDS, lui et sa femme Madhulika Rawat ainsi que 11 autres militaires sont morts dans l’accident d’hélicoptère. Dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, le pays tout entier de tous horizons a présenté ses condoléances et son respect au soldat qui a servi le pays pendant plus de 40 ans. Cependant, un hommage spécial d’un artiste de feuille d’ombre a gagné Internet car l’artiste a dessiné le portrait du général Rawat avec une simple feuille à l’aide d’une sculpture habile.

Le portraitiste de Leaf, Shashi Adkar, qui a rendu cet hommage spécial au général Rawat, a suscité beaucoup d’amour et d’appréciation de la part de milliers de personnes sur Internet après que son portrait soit devenu viral. Le portrait sculpté dans une simple feuille de Peepal a commencé à faire le tour d’Internet après avoir été partagé par les ministres de l’Union Ashwini Vaishnaw, l’acteur Anupam Kher et quelques personnalités populaires sur Internet.

Adkar, originaire du district de Mangaluru au Karnataka, a fait le beau portrait à l’aide d’une lame tranchante pour sculpter le portrait vivant du général Rawat. L’artiste de 35 ans a écrit avec son portrait qu’il était extrêmement triste d’apprendre le décès du général Rawat, de son épouse et d’autres militaires dans l’accident d’hélicoptère et qu’il voulait exprimer sa gratitude au défunt général à travers son art. Dans une vidéo instantanée partagée, l’artiste tient le portrait sculpté dans son doigt qui n’a pas l’air aussi net sous cet angle. Cependant, alors qu’il soulève lentement la feuille sculptée et laisse le ciel entrer en arrière-plan, les traits du visage pointu du général Rawat ressortent magnifiquement.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste reçoit des éloges pour son art de la feuille sur Internet. Auparavant, il a réalisé des portraits du Premier ministre Narendra Modi, de feu l’acteur Kannada Puneeth Rajkumar, de Swami Vivekananda et de Lord Shiva, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.