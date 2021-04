Un artiste récompensé d’un Grammy demande à YouTube de divulguer les identifiants des contrevenants récidivistes

En juillet dernier, la professionnelle du jazz, lauréate d’un Grammy, Maria Schneider a nommé YouTube dans le cadre d’un recours collectif pour avoir prétendument discriminé certains créateurs avec son programme Content ID. Désormais, Schneider a officiellement appelé la plate-forme appartenant à Google à divulguer une liste des avis de retrait qu’elle a reçus ainsi que les identités des contrefacteurs récidivistes.

Pour récapituler, Maria Schneider – avec le co-plaignant Pirate Monitor, une entité basée aux Iles Vierges qui détient les droits d’auteur de plusieurs films humoristiques hongrois – a allégué dans la plainte initiale que YouTube «protège uniquement les détenteurs de droits d’auteur les plus puissants tels que les grands studios et maisons de disques ”contre la violation du droit d’auteur.

Les plaignants ont attribué ce prétendu traitement préférentiel à «des litiges entre les grands studios de musique et d’autres détenteurs de droits importants». En outre, ils ont déclaré que «si un titulaire de droits n’a pas le poids économique pour se qualifier pour Content ID, YouTube refuse d’ajouter ses œuvres au catalogue Content ID pour la protection de la prépublication, même si ces œuvres ont déjà été violées sur YouTube des centaines, voire des milliers. des fois. »

YouTube a riposté contre ces allégations et d’autres à la fin du mois de décembre, affirmant avoir trouvé un «pistolet fumant» contre Pirate Monitor sous la forme d’un prétendu «plan élaboré» conçu «pour se prouver suffisamment fiable pour utiliser les outils avancés de gestion des droits d’auteur de YouTube. “

Le défendeur a ensuite indiqué que Pirate Monitor avait demandé l’accès à Content ID, mais s’était vu refuser partiellement «parce qu’il n’avait pas établi de dossier d’envoi valide [DMCA] demandes de retrait. ” Pirate Monitor aurait ensuite envoyé à YouTube un nombre important de demandes de retrait sur leur propre contenu, et la plate-forme de partage de vidéos n’aurait apparemment «aucune idée que la partie qui a mis en ligne les vidéos était la même que celle qui insistait pour qu’elles soient supprimées.»

Cependant, le «pistolet fumant» susmentionné est arrivé lorsque YouTube a appris que les demandes de retrait et les vidéos téléchargées provenaient du même ordinateur, car le téléchargeur de vidéos (auparavant supposé être basé au Pakistan) s’est connecté à partir d’un système en Hongrie. . Par conséquent, YouTube a laissé entendre que la société avait enfreint ses conditions de service ou, à défaut, le DMCA lui-même.

Maintenant, comme mentionné initialement, les plaignants ont officiellement appelé le tribunal à contraindre YouTube à produire plusieurs documents dignes de mention, selon un dépôt légal. En plus d’une liste de demandes de retrait des titulaires de droits d’auteur, Pirate Monitor et Schneider recherchent une liste des contrefacteurs récidivistes – c’est-à-dire ceux qui ont «plusieurs instances de mises en ligne contrefait identifiées par le système Content ID de YouTube même si YouTube ne les a pas pénalisées ou interdites. “

Les troisièmes et derniers éléments d’information demandés sont simplement des «politiques de conservation des documents et des données». En expliquant le but des demandes, les plaignants précisent que les informations d’identification en particulier «indiqueront sûrement plusieurs cas de récidivistes de contrefaçon – identifiés par Content ID – qui n’ont jamais été résiliés.

«Les défendeurs ont refusé de produire des avis de retrait au-delà de ceux soumis par les demandeurs nommés et ont refusé de fournir des documents ou des données concernant une violation détectée par Content ID», poursuit le texte, avant de relayer ces informations relatives aux données et aux politiques de conservation des documents. il est possible pour les plaignants de demander précisément des fichiers. Sur ce front, YouTube aurait contrecarré leurs «efforts pour obtenir des documents en général en empêchant la possibilité de découvrir quels documents et données ils conservent dans le cours normal».

Au moment de la rédaction de cet article, YouTube n’avait pas commenté publiquement la demande d’informations supplémentaires. Le mois dernier, avant le déploiement de la directive européenne sur le droit d’auteur, la plate-forme a officiellement lancé une étape de «vérification» dans le processus de téléchargement pour analyser automatiquement les vidéos pour les violations de droits d’auteur et les éventuels problèmes de monétisation des annonces.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.