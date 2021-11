Un as de 15 millions de livres sterling a refusé Newcastle et pourrait désormais rejoindre gratuitement le Bayern Munich

Photo de FILIPPO MONTEFORTE/. via .

Newcastle United est maintenant confronté à une bataille avec le Bayern Munich alors qu’il cherche à attirer le rebelle marseillais Boubacar Kamara en Premier League, comme l’a rapporté FootMercato.

L’argent ne peut pas tout acheter.

Les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle sont peut-être sur le point de le découvrir à leurs dépens avec la fenêtre de transfert de janvier dans un mois à peine.

Parce que même si Newcastle a plus d’argent à dépenser que KLF ces jours-ci, il est peu probable que la perspective d’un salaire substantiel ait des joueurs aussi talentueux et ambitieux que Kamara qui refusent le Bayern Munich et Barcelone pour mettre un stylo sur papier avec un club à six points de retard. la zone de relégation de la Premier League.

Selon FootMercato, Newcastle a continué à surveiller Kamara ces dernières semaines.

Ceci malgré le fait que le milieu de terrain défensif polyvalent et doué sur le plan technique, qui était évalué par Marseille à 15 millions de livres sterling au cours de l’été, semblait donner froid aux Tynesiders lorsqu’une offre est arrivée avant la date limite du 1er septembre de l’été dernier.

A en croire les rumeurs, l’international français U21 était « extrêmement hésitant » à l’idée de troquer son club natal contre St James’ Park (La Phoceen).

Trois mois plus tard, Newcastle a peut-être de nouveaux propriétaires – de nouveaux propriétaires milliardaires d’ailleurs – mais leur statut de premier plan semble de plus en plus précaire de semaine en semaine.

Même Norwich City a désormais dépassé l’équipe d’Eddie Howe, une défaite 2-0 à Arsenal samedi, ce qui signifie qu’ils sont désormais sans victoire en 13 matches de championnat.

Boubacar Kamara snobera-t-il à nouveau Newcastle United ?

Si Kamara n’était pas convaincu de déménager à Newcastle en été, il est difficile d’imaginer qu’il changera d’avis en hiver. Surtout maintenant que le Bayern Munich a rejoint Barcelone dans la course à sa signature.

Kamara devrait devenir agent libre en juillet.

Marseille n’a pas abandonné l’espoir de lier son diplômé de l’académie à un nouvel accord mais, Kamara ayant rejeté jusqu’à présent quatre offres de contrat distinctes, les présages ne semblent pas particulièrement positifs.

