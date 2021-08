Un Asier Martínez d’une autre galaxie… jusqu’à la finale des 100 haies !

in

08/04/2021

Le à 06:59 CEST

Sur une session matinale (tôt le matin en Espagne) avec une seule finale, tous les regards étaient tournés vers le jeune navarrais Asier Martínez dans sa tentative de se faufiler dans la finale olympique du 110 mètres haies à ses débuts aux Jeux à l’âge de 21 ans.

Une fois Orlando Ortega absent pour cause de blessure, le défi était énorme. Les deux premiers de chacune des trois demi-finales et les deux meilleurs temps sont passés. Oui son 13,31 était la quatrième note de l’année parmi une masse salariale où se sont démarqués le Français Martinot-Lagarde (12,95 de record personnel), le Jamaïcain Roland Levy (13,08 cette année) et l’Américain Daniel Roberts (13,11).

Le Pamplonica n’échoue jamais et a fait une course sensationnelle pour terminer troisième avec un record personnel de quatre centièmes (13,27, encore record espagnol sous’23) derrière le célèbre Levy (13.23) et Martinot-Lagarde (13.25) … il avait la deuxième place de très, très près. Il était temps d’attendre un play-off difficile pour les deux meilleurs temps.

Dans la seconde, l’Américain Devon Allen l’a emporté avec 13,18 et n’a surpassé aucun des Espagnols. La dernière série manquait et Asier Martínez touchait le classement épique pour la finale. Le grand favori, l’Américain Grant Holloway avec 13,13, s’est imposé avec autorité et l’Espagnol est entré dans l’histoire en accédant à la finale olympique. Pour enlever son chapeau. Quelle saison le champion d’Europe U23 a connu !

Performance sensationnelle du Navarrais Asier Martínez

| .

Record du monde!

A l’image et à la ressemblance de ce qui s’est passé avec le Norvégien Warholm au 400 mètres haies, l’épreuve féminine a également été la meilleure de tous les temps avec un nouveau record du monde d’une autre planète et deux athlètes en dessous du record précédent.

Dans une bataille entre les trois meilleurs athlètes du classement de l’année, l’Américain Sidney McLaughlin a imposé sa loi sur la ligne droite pour l’emporter avec un record magistral de 51,46, dépassant de 44 centièmes son précédent record.

Était aussi en dessous de sa compatriote et ancienne recordwoman universelle Dalilah Muhammad (51,58) et la Néerlandaise Femke Bol a remporté le bronze avec 52,03, arrachant le record d’Europe à la Russe Yulia Nosova.

Eh bien les ‘combineros’

D’autre part et dans une initiative réussie de World Athletics et du CIO, le décathlon (cinq) et l’heptathlon (quatre) vivent ce mercredi la première moitié de leurs compétitions avec l’Alicante Jorge Ureña et la prometteuse catalane María Vicente comme représentants espagnols.

María Vicente a fait ses débuts du bon pied dans certains Jeux

| .

Dans la catégorie masculine, le champion national a commencé avec un record personnel en 100 lisses (10,66) et il est resté loin de ses records en longueur (7,30 alors qu’il a sauté 7,59) pour accumuler 1 824 points. Devant le Canadien Damien Warner, qui s’exhibait à l’hectomètre avec un 10,12 sidéral et crédité 8,24 en longueur (il aurait été bronze dans cette épreuve individuelle) pour ajouter un incroyable 2 169 points.

Pour sa part, María Vicente, vingt ans a nettement amélioré la note qu’il a obtenue sur 100 haies le jour de son record national (13,44) et a égalé son record personnel avec 1,77 au saut en hauteur pour ajouter 2 000 points exacts après les deux premiers tests.

María Vicente a fait ses débuts du bon pied dans certains Jeux

| .

Jainaga, blessé

Mauvaise nouvelle pour contre au classement du javelot, puisque le basque Odei Jainaga a montré qu’il ne s’était pas remis de ces problèmes à une épaule qui l’ont torturé ces derniers mois. Loin de ses 84,80 qu’il possède comme record espagnol, le Saint-Sébastien n’a pu lancer que 73,11.

L’épaule droite n’a pas permis à Jainaga de bien rivaliser

| .

Les meilleurs lancers correspondaient à l’Indien Neeraj Chopra (86,65), à l’Allemand et grand favori Johannes Vetter (85,64), le pakistanais Arshad Nadeem (85,16), le tchèque Jakub Vadlech (84,93) et l’allemand Julian Weber (84,41).