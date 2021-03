Un aspect spécial des scènes d’action de personne pour lesquelles Bob Odenkirk a poussé

Hutch est un combattant adroit (pour des raisons de spoiler que je ne divulguerai pas avant la sortie du film), mais ce qui correspond au point de vue de Bob Odenkirk et à la trame de fond du personnage dans Nobody, c’est que le personnage est définitivement hors de pratique dans l’art de livrer la violence . Lorsque nous lui sommes présentés dans l’histoire, c’est un homme devenu engourdi vivant une existence ordinaire, suburbaine, de 9 à 5, et il est donc tout à fait logique dans le monde que ses compétences de poing soient un peu rouillées. Son timing de réaction est un peu décalé, tout comme ses talents d’esquive, mais il est toujours capable de donner un coup de poing puissant.