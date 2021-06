Un aspirateur robot à 119 euros : le Conga 990 fait partie des modèles les moins chers de 2021 | La technologie

in

Si vous n’avez pas encore essayé un aspirateur robot et que vous ne voulez pas trop dépenser pour le faire, Cecotec vend un de ses modèles à un prix avantageux. De plus, au-delà de passer l’aspirateur, il frotte également.

La technologie n’a qu’un objectif : nous faciliter la vie, et s’il y a une avancée technologique qui a été remarquée dans notre bien-être ces derniers temps, ce sont les aspirateurs robots. Ces appareils permettent d’économiser du temps et des efforts, car dans de nombreux cas, non seulement ils aspirent mais aussi nettoient.

Si vous n’en avez pas encore mais que vous êtes intéressé, nous vous proposons une option : le Conga 990 Vital de l’espagnol Cecotec, qui avec 1 400 Pa de puissance d’aspiration il peut gérer tous les types de saleté, même les poils d’animaux. Mieux encore, son prix est étonnamment bas : 119 euros dans la boutique officielle.

Aspirateur robot de marque Cecotec qui balaie, aspire et frotte tout en un. Ce modèle comprend un mode de contrôle manuel grâce à sa télécommande. L’un des modèles les plus abordables de la marque.

C’est un robot d’entrée de gamme, parfait pour ceux qui n’ont pas encore eu un de ces appareils à la maison et qui doutent qu’il soit utile dans leur cas ou non.

Ceux qui ont un jardin ou des animaux à la maison ont tendance à avoir beaucoup plus de doutes, car ce sont des sols qui accumulent plus de saleté. Avec la puissance et les deux brosses dont dispose ce robot, il ne devrait y avoir aucun problème, même si vous avez des tapis.

L’un des avantages est qu’il dispose d’un réservoir solide et liquide, donc c’est un robot 4 en 1 : aspirateur, vadrouille humide et sèche, et récure, une fonction que vous pouvez activer directement avec la télécommande fournie.

Avoir un robot qui nettoie vos sols à la maison pendant que vous êtes au travail ou à l’université est merveilleux. Le robot aspirateur est devenu un élément essentiel dans n’importe quelle maison, et dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour décider de l’achat du vôtre.

Il convient de préciser que tous les aspirateurs robots Cecotec remplissent ces fonctions, l’une des caractéristiques différenciantes par rapport à l’iRobot Roomba, le leader mondial incontesté du secteur.

L’autonomie de sa batterie dépend beaucoup du mode que vous utilisez, car plus la puissance est élevée, plus la durée est courte, bien que peut atteindre 160 minutes au total. La chose normale est que cela dure moins, même si cela reste suffisant pour des maisons de 100 mètres carrés ou moins.

Cette entreprise, Cecotec, est espagnole et sa boutique en ligne effectue des envois nationaux express et gratuits. En seulement 24 ou 72 heures ouvrées, vous pouvez recevoir votre commande chez vous sans frais supplémentaires.

