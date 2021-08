Un aspirateur sans fil pour seulement 99 euros : cette aubaine de Cecotec a aussi la livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cecotec jette la maison par la fenêtre avec certains de ses produits, dont les prix baissent temporairement. L’un d’eux est leur aspirateur sans fil Rockstar 200 Vital.

Il existe une marque espagnole qui gagne peu à peu du terrain dans le secteur de l’électronique : Cecotec. Vos aspirateurs robots Conga vous sembleront sûrement familiers, ayant résisté à l’iRobot Roomba depuis quelques années maintenant, bien qu’ils soient davantage orientés vers le segment low-cost.

Maintenant, ils viennent d’activer une campagne de vente assez ambitieuse, avec des offres qui laissent certains produits à un prix avantageux, comme l’un de leurs meilleurs aspirateurs sans fil, le Conga Rockstar 200 Vital, qui ne coûte que 99 euros.

Aspirateur vertical d’une puissance maximale de 330 W, une puissance d’aspiration jusqu’à 20 kPa et 50 minutes d’autonomie. Se convertit facilement en aspirateur à main télescopique pour accéder aux coins difficiles.

Ces aspirateurs, également appelés aspirateurs à balai, n’ont pas de câbles et sont parfaits pour nettoyer dans les coins qu’un aspirateur robot n’atteindrait jamais, qui, peu importe la façon dont il navigue, ne peut pas accéder à toutes les zones de la maison.

La livraison est entièrement gratuite, comme dans presque toutes les commandes sur la boutique en ligne Cecotec, qui dispose d’un entrepôt en Espagne et propose une livraison sous 24 à 72 heures ouvrables.

Comme nous l’avons déjà dit à une occasion, même pour les 129 euros qu’il coûtait auparavant, cet aspirateur, extrêmement polyvalent et assez puissant, avec 330W était déjà une bonne affaire.

De plus, il est facile à nettoyer et comprend tous les accessoires nécessaires pour nettoyer les coins et même les canapés et les textiles, quelque chose d’incroyablement utile si vous avez des animaux à la maison, qui ont tendance à laisser les canapés et les matelas pleins de poils.

Il est assez difficile de trouver un modèle similaire pour 99 euros, puisque la plupart des aspirateurs low cost sont de marques asiatiques assez méconnues en Espagne, un melon à percer dans la grande majorité des cas.

Il atteint environ 50 minutes d’autonomie, selon le mode et la puissance que vous utilisez, bien que dans tous les cas, il s’agisse d’une batterie plus que suffisante pour aspirer pratiquement n’importe quel type de maison, quelle que soit sa taille.

