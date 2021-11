Un assistant de Newcastle honnête sur la transition après le début dramatique de l’ère Howe

Le directeur adjoint de Newcastle United, Jason Tindall, a réitéré qu’il n’y aurait pas de solution miracle pour le club après la fin du premier match de l’ère Eddie Howe par un match nul 3-3 contre Brentford.

Howe n’a pas pu être sur la ligne de touche pour son premier match en tant que manager de Newcastle en raison d’un test positif pour le coronavirus. Le patron adjoint Tindall est intervenu en son absence, voyant le côté dont ils ont hérité réclamer un point à domicile.

Newcastle a pris les devants grâce à Jamaal Lascelles mais leur ancien joueur Ivan Toney a riposté une minute plus tard. Rico Henry a ensuite donné l’avantage aux visiteurs avant que Joelinton ne rétablisse la parité à la mi-temps.

Un but contre son camp de Lascelles a remis Brentford en tête au-delà de l’heure de jeu, mais Allan Saint-Maximin a obtenu un autre égaliseur pour s’assurer que Newcastle conserve une part du butin.

L’attente d’une première victoire de la saison en Premier League se poursuit cependant. Howe, Tindall et le reste du personnel ont beaucoup de travail devant eux.

Tindall a déclaré: « Quand nous sommes arrivés au club de football, l’équipe était là où elle était et depuis que nous sommes ici, nous avons juste essayé de mettre en œuvre notre philosophie sur le groupe de joueurs le plus rapidement et le mieux possible.

«Ça n’allait jamais être une solution aussi rapide pour faire ça.

«Nous ne pouvons pas nous concentrer sur le classement, nous ne pouvons pas nous concentrer sur quelqu’un d’autre que nous-mêmes. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais aujourd’hui, il y avait beaucoup de points positifs à prendre en compte la semaine prochaine.

« De toute évidence, ce n’était pas le résultat que nous voulions. Nous voulions gagner le match et nous préparer pour gagner le match.

«Mais nous avons évidemment encaissé trois buts et nous en avons été déçus. Nous les examinerons collectivement et individuellement et nous devrons les mettre directement sur le terrain d’entraînement.

Newcastle a sept jours à attendre avant son prochain match, à l’extérieur d’Arsenal. Il reste à voir si Howe sera en mesure de diriger l’équipe pour ce match.

Tindall a ajouté : « J’espère que nous pourrons récupérer Ed avant le match contre Arsenal. On attend juste le docteur pour ça.

« C’est un peu hors de nos mains et de notre contrôle. Ed aura une grande influence sur la façon dont nous nous préparons.

Frank frustré de ne pas reprendre la victoire

Brentford est l’une des équipes que Newcastle visera à dépasser alors qu’elle cherche à éviter la relégation.

Ils ont fait un début de vie décent en Premier League, mais Thomas Frank a vu cela comme une perte de deux points pour eux.

Le patron de Brentford a déclaré : « Quand vous menez deux fois, c’est un peu frustrant de ne pas obtenir trois points. C’est la frustration.

« Lorsque vous marquez trois buts dans un match de Premier League – à domicile ou à l’extérieur ou dans n’importe quel match à travers le monde – vous devez pouvoir marquer trois points.

« (C’est) très positif de marquer trois buts, très positif que nous ayons créé beaucoup de situations dangereuses et de chances d’avoir marqué plus.

« La grande chose que nous devons améliorer à partir de ce match est que nous devons mieux défendre. »

