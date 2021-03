Un assistant uruguayen envoie un message à Edinson Cavani au sujet de la sortie de Manchester United

L’accord actuel d’Edinson Cavani à Manchester United expire en juin (Photo: .)

L’entraîneur adjoint de l’Uruguay, Mario Rebollo, dit qu’il « ne se soucie pas » du fait qu’Edinson Cavani joue pour Manchester United ou Boca Juniors la saison prochaine, tant que l’attaquant est « à l’aise » et performant régulièrement à un niveau compétitif.

Les sourcils ont été soulevés lorsque United a signé Cavani, 34 ans, lors d’un transfert gratuit l’été dernier, compte tenu de l’âge de l’attaquant et du fait qu’il n’avait pas fait une seule apparition pour le Paris Saint-Germain depuis plus de sept mois.

Mais l’international uruguayen vétéran s’est avéré être un ajout précieux à l’attaque d’Ole Gunnar Solskjaer lorsqu’il est en forme et a accumulé six buts et deux passes décisives en Premier League cette saison.

On pensait que les Red Devils étaient prêts à offrir à Cavani un nouvel accord cet été, mais le père du joueur, Luis, a mis en doute une éventuelle prolongation plus tôt ce mois-ci, suggérant que son fils était instable en Angleterre et souhaitait retourner en Amérique du Sud.

L’attaquant uruguayen a été fortement lié à Boca Juniors (Photo: .)

Il a affirmé que le buteur du record de tous les temps du PSG s’était entretenu avec le vice-président de Boca, Juan Roman Riquelme, en vue de rejoindre l’équipe de Buenos Aires avant la campagne 2021/22.

« Mon fils ne se sent pas à l’aise en Angleterre et veut être à nouveau proche de la famille », a déclaré Luis Cavani.

«Edinson va finir par jouer en Amérique du Sud.

«Je veux qu’Edinson joue dans une équipe qui se bat pour quelque chose d’important.

« Edinson a eu de nombreuses conversations avec Riquelme et il aimerait jouer pour Boca. »

Rebollo (à droite) dit que Cavani est « à l’aise » devrait être la priorité (Photo: .)

Le manque de forme physique de Cavani a signifié qu’il a raté la sélection de la dernière équipe uruguayenne d’Oscar Tabarez.

Mais l’avenir de l’attaquant continue de faire l’objet d’intenses spéculations dans son pays natal, l’Uruguay, et Rebollo – chef adjoint de l’équipe nationale – a discuté de ses options avec le 2 De Punta.

Lorsqu’on lui a demandé si Cavani devrait échanger United contre Boca cet été, Rebollo a déclaré: « La priorité est qu’il joue là où il est à l’aise et où il joue à un bon niveau de compétition.

«Si c’est près d’ici, ce serait génial, mais seulement s’il est à l’aise.

Ce serait bien pour nous si Cavani joue là où il se sent le plus à l’aise.

«Je me fiche que ce soit Boca ou un autre endroit, nous devons l’avoir avec du rythme et une forte compétition.

