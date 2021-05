Un associé de Gaetz plaide coupable d’accusations de trafic sexuel ⋆ .

Un politicien de Floride qui est devenu une figure centrale de l’enquête sur le trafic sexuel du ministère de la Justice sur Rep. Matt Gaetz a plaidé coupable lundi à six chefs d’accusation fédéraux et a accepté de coopérer avec les procureurs dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Joel Greenberg, un associé de longue date de Gaetz, a comparu devant le tribunal fédéral d’Orlando. Il a plaidé coupable à six des près de trois douzaines d’accusations auxquelles il a été confronté, y compris le trafic sexuel d’un mineur, et il a admis qu’il avait payé au moins une mineure pour avoir des relations sexuelles avec lui et d’autres hommes.

Gaetz n’a pas été mentionné dans l’accord de plaidoyer ni lors de l’audience. Mais la coopération de Greenberg – en tant que personnage clé de l’enquête et proche allié de Gaetz – peut aggraver la responsabilité juridique et politique potentielle à laquelle le député républicain est confronté.

Les procureurs fédéraux examinent si Gaetz et Greenberg ont payé des filles mineures et des escortes ou leur ont offert des cadeaux en échange de relations sexuelles, selon deux personnes proches du dossier. Les enquêteurs ont également cherché à savoir si Gaetz et ses associés avaient tenté de garantir des emplois au gouvernement pour certaines des femmes, ont déclaré les gens. Ils examinent également les liens de Gaetz avec le secteur de la marijuana à des fins médicales, y compris si ses associés ont cherché à influencer la législation parrainée par Gaetz.

Dans cette photo d’archive du 30 septembre 2019, le percepteur des impôts du comté de Seminole, Joel Greenberg, s’entretient avec l’Orlando Sentinel lors d’une interview à son bureau de Lake Mary, en Floride (Joe Burbank / Orlando Sentinel via AP, fichier)

Les gens avaient connaissance de l’enquête mais n’ont pas été autorisés à discuter publiquement de l’enquête en cours et ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Gaetz a nié les allégations et toute accusation d’actes répréhensibles et a répété à plusieurs reprises qu’il ne démissionnerait pas du Congrès. Un porte-parole du Congrès a déclaré que Gaetz «n’avait jamais eu de relations sexuelles avec un mineur et n’avait jamais payé pour des relations sexuelles».

Au cours de l’audience de près d’une heure lundi, Greenberg a reconnu qu’il comprenait les accusations pour lesquelles il plaidait coupable et la punition possible qu’il encourait et a dit au juge qu’il était d’un bon état d’esprit.

Magistrate Judge des États-Unis Leslie Hoffman a déclaré à Greenberg que même si le procureur peut demander une certaine clémence à son juge de condamnation en raison de sa coopération, il n’y avait aucune garantie qu’un juge accepterait les recommandations des procureurs et que Greenberg ne serait pas en mesure de modifier son plaidoyer. Aucune date de condamnation n’a été fixée immédiatement.

La comparution de lundi au tribunal a marqué la première fois que Greenberg a été vu au tribunal depuis que l’enquête Gaetz a été mise à l’honneur en mars. À l’extérieur du palais de justice, un avion a survolé pendant l’audience en tirant une banderole sur laquelle on pouvait lire: «TICK TOCK MATT GAETZ».

Après l’audience, Greenberg a été ramené en prison avec des menottes et des chaînes, vêtu d’un uniforme de détenu sombre et paraissant usé.

Un petit avion fait le tour du palais de justice fédéral avec une banderole portant la mention “ Tick Tock Matt Gaetz ” lors d’une audience pour Joel Greenberg le lundi 17 mai 2021 à Orlando, en Floride (AP Photo / John Raoux)

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Greenberg, un républicain qui a été le percepteur des impôts dans le comté de Seminole, a admis qu’il avait recruté des femmes pour des actes sexuels commerciaux et leur avait versé plus de 70000 dollars de 2016 à 2018, parfois via des services de paiement en ligne comme Venmo. Ils incluent au moins une fille mineure qu’il a payée pour avoir des relations sexuelles avec lui et d’autres, indique l’accord de plaidoyer.

Les procureurs ont écrit dans l’accord de plaidoyer que Greenberg avait présenté la jeune fille à d’autres, qui avaient également «commis des actes sexuels commerciaux» avec elle. L’accord n’identifie pas les hommes.

Greenberg a rencontré la jeune fille pour la première fois en ligne à partir d’un site Web où elle se faisait passer pour une adulte et l’a d’abord payée 400 $ après une réunion sur un bateau, selon les documents. Il l’a ensuite invitée dans des hôtels en Floride où lui et d’autres auraient eu des relations sexuelles avec elle et ont fourni de l’ecstasy à la fille et à d’autres personnes, selon l’accord de plaidoyer.

Au total, les procureurs affirment que Greenberg a eu des relations sexuelles avec la fille au moins sept fois.

Le contrôle juridique de Greenberg a commencé lorsqu’il a été arrêté l’été dernier pour traque d’un opposant politique, Brian Beute. Les procureurs ont déclaré qu’il avait envoyé de fausses lettres à l’école où travaillait son adversaire, signées par un «étudiant très inquiet» inexistant, qui alléguait que l’opposant s’était livré à une inconduite sexuelle avec un autre étudiant.

«Je ne voudrais pas être lui», a déclaré Beute, qui s’est présenté au palais de justice lundi, après l’audience.

Greenberg est également accusé d’avoir détourné 400000 dollars du bureau du percepteur du comté de Seminole, selon l’acte d’accusation déposé contre lui.

