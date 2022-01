Un astéroïde géant de 3 500 pieds de large se dirige vers la Terre en ce moment

Un astéroïde géant de plus de 3 500 pieds de large vole dans l’espace vers la Terre. Ne vous inquiétez pas, cependant, il ne va pas nous frapper, mais il passera à proximité le 18 janvier 2022. Les astronomes l’ont nommé Astéroïde 7498 (1994 PC1). L’astéroïde mesure environ 2,5 fois la hauteur de l’Empire State Building de New York. La NASA le considère comme un astéroïde potentiellement dangereux en raison de sa taille et de sa proximité avec la planète.

Cet astéroïde géant passera par la Terre

Source de l’image : Mopic/Adobe

Bien que massif, l’astéroïde 7498 (1994 PC1) n’est pas un problème d’impact pour le moment. Cela signifie que nous ne devrions pas avoir à nous soucier de son changement de trajectoire et de son rapprochement avec la Terre. En fait, 7498 ne devrait passer qu’à moins de 1,2 million de kilomètres de la Terre. C’est plus de cinq fois la distance entre la Terre et la Lune. C’est aussi le plus proche qu’il viendra pour les 200 prochaines années.

Parce qu’il passera si loin de la Terre, les chances de voir cet astéroïde géant à l’œil nu sont minces. Les téléspectateurs auront au moins besoin d’un petit télescope. Ils devront également pointer ce télescope sur l’endroit exact où l’astéroïde passera à l’heure exacte où il passera.

Ceux qui souhaitent voir l’astéroïde voudront utiliser un télescope dans leur jardin. Essayez de vous installer dans des zones plus sombres, car la vitesse de l’astéroïde le rend difficile à voir. Vous pourrez mieux le voir le 18 janvier, après qu’il aura commencé à s’approcher le plus près. EarthSky décompose très bien le cours de l’astéroïde, si vous souhaitez en savoir plus sur le moment de le voir.

La découverte de l’astéroïde 7482 (1994 PC1)

Source de l’image : Tryfonov/Adobe

Cet astéroïde géant a été découvert pour la première fois par Robert McNaught en août 1994. McNaught est crédité de la découverte, mais d’autres astronomes ont déjà observé l’astéroïde.

Les astronomes ont découvert que l’objet se déplace à environ 43 754 milles à l’heure par rapport à la Terre. Ils ont ensuite pu utiliser des données recueillies sur 47 ans pour déterminer son orbite exacte. Comme mentionné ci-dessus, l’astéroïde 7482 passera près de la Terre plus tard ce mois-ci.

Cependant, il ne s’en rapprochera pas autant au cours des cent prochaines années. En tant que tel, tous les astronomes en herbe qui souhaitent jeter un coup d’œil en profitent pour l’observer alors qu’il clignote dans le ciel nocturne les 18 et 19 janvier, selon votre fuseau horaire. Bien sûr, ce n’est pas la première (ou la dernière) fois qu’un astéroïde s’approche de la Terre, donc les jeunes astronomes devraient également avoir d’autres chances à l’avenir.