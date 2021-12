Un astéroïde géant de la taille d’une tour Eiffel s’apprête à parcourir l’orbite terrestre très bientôt

La NASA a annoncé plus tôt cette semaine qu’un astéroïde massif effleurerait l’orbite de la Terre le 11 décembre. catégorie « potentiellement dangereux ».

Cependant, malgré le nom légèrement terrifiant de cette catégorie, l’astéroïde 4660 Nereus devrait passer devant la Terre à 14 700 miles par heure à plus de 2,4 millions de miles. C’est 10 fois la distance entre la Terre et la Lune, donc cet astéroïde venant en sens inverse n’est pas une raison de s’inquiéter. La NASA qualifie tout ce qui passe à moins de 120 millions de kilomètres de la Terre d’objet géocroiseur (NEO), et des milliers de NEO sont actuellement suivis par des scientifiques. L’astéroïde 4660 Nereus a été vu pour la première fois par l’astronome Eleanor Helin en 1982 et passe assez régulièrement près de la Terre. La NASA et l’agence spatiale japonaise JAXA ont même envisagé de le « détourner » de sa trajectoire avec le vaisseau spatial Hayabusa afin d’éviter qu’il ne se rapproche à nouveau de la Terre.

Les passages d’astéroïdes sont une préoccupation courante dans leur domaine, bien que le public n’en entend généralement pas parler. En août 2020, un astéroïde est en fait passé beaucoup plus près de la planète, à seulement 1 830 milles au-dessus de l’océan Indien. Heureusement, celui-ci s’est également déroulé sans incident. Les scientifiques appellent la zone de l’espace autour de l’atmosphère terrestre « l’Apollo », désignant les objets entrants à surveiller.

Les astéroïdes sont constitués de débris provenant de la formation du système solaire lui-même. Ils sont principalement constitués de roche et d’autres éléments solides et peuvent prendre des formes étranges, bien qu’avec le temps, ils aient tendance à s’arrondir grâce à la gravité. Les astéroïdes passent fréquemment sur Terre et les scientifiques surveillent à tout moment les impacts potentiels dangereux. La NASA a beaucoup plus d’informations sur ce genre de passages sur son site Web.