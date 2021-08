Un astéroïde massif plus gros que Burj Khalifa passera devant la Terre ce soir ; vérifier les détails

La taille de l’astéroïde en termes précis a été rapportée à 1,4 km de large et 4500 pieds de diamètre. (Image représentative)

Un astéroïde gigantesque qui serait plus gros que le plus haut gratte-ciel du monde Burj Khalifa devrait passer devant la Terre aujourd’hui. L’astéroïde en raison de sa taille massive et de son orbite proche de la Terre a été qualifié de “potentiellement dangereux” par les scientifiques. L’astéroïde serait un amas de 1000 roches et a été officiellement nommé “2016 AJ193” par l’agence spatiale américaine National Aeronautical Space Administrations (NASA). Ce qui rend l’astéroïde potentiellement plus dangereux, c’est sa vitesse, car le corps céleste se déplace à une vitesse de 94 208 kilomètres par heure. Des scientifiques de différentes agences spatiales du monde entier, dont la NASA, surveillent en permanence le mouvement de l’astéroïde.

Alors que les scientifiques ont maintenu qu’il n’y a pas de danger imminent pour l’existence de la vie sur Terre, car l’astéroïde passera à toute vitesse sans entrer en collision avec aucune partie de la Terre. Cependant, en raison de la faible distance de son orbite à la Terre, l’agence spatiale américaine a classé l’astéroïde comme un astéroïde proche de la Terre. Selon les témoignages, l’astéroïde va passer devant la Terre à une distance d’environ 3 427 903 km.

Selon les informations fournies par la NASA, l’astéroïde devrait traverser la Terre vers 20h40 (heure normale de l’Inde). La NASA a également précisé que bien que l’astéroïde ne nuise en aucune manière à la Terre, la distance de l’astéroïde à la Terre sera la plus proche qu’un astéroïde viendra de la Terre au cours des 65 prochaines années.

En ce qui concerne la visibilité de l’astéroïde, puisque la distance de la Terre est extrêmement élevée, il ne sera pas visible à l’œil nu. Cependant, les passionnés de l’espace et les scientifiques de l’espace peuvent apercevoir le gigantesque astéroïde à l’aide d’un télescope. La taille de l’astéroïde en termes précis a été rapportée à 1,4 km de large et 4500 pieds de diamètre. En termes comparatifs, la taille de l’astéroïde est environ 1,5 fois celle de Burj Khalifa et 4,5 fois celle de la Tour Eiffel.

