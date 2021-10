Un astéroïde plus gros que Big Ben va flotter au-delà de la Terre la semaine prochaine, selon la Nasa | Sciences | Nouvelles

in

Prévu pour le 6 octobre, l’astéroïde 1998 SD9 s’approchera de la Terre mais seulement à une distance de sécurité de 2,5 mètres. La NASA attend son approche la plus proche vers 19h53 UTC.

Selon l’agence spatiale américaine, la taille de la roche spatiale pourrait être comprise entre 144 et 325 pieds de large.

En d’autres termes, l’astéroïde est plus gros que le Big Ben de Londres (315 pieds) et la Statue de la Liberté de New York (151 pieds).

Heureusement, la roche a été détectée par la NASA des semaines auparavant.

L’agence a émis un avertissement car tout objet spatial se déplaçant rapidement à moins de 4,65 m de distance autour de la Terre est considéré comme “potentiellement dangereux”.

Avec tous les outils dont les scientifiques disposent pour détecter les astéroïdes, la NASA n’a actuellement aucun moyen de détecter les astéroïdes proches du soleil.

Cependant, un nouveau télescope appelé Near-Earth Object Surveyor est lancé en 2026 et tentera de mieux détecter ces objets.

“Tôt ou tard, nous aurons un impact mineur ou majeur”, a déclaré à l’. Rolf Densing, qui dirige le Centre européen des opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt.

“Cela n’arrivera peut-être pas de notre vivant, a-t-il déclaré, mais le risque que la Terre soit un jour touchée par un événement dévastateur est très élevé.

« Pour l’instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose. »