Un astéroïde plus gros que le Taj Mahal se dirige vers la Terre aujourd’hui ; voici ce que dit la NASA

Un astéroïde plus gros que le Taj Mahal se dirige vers la Terre, a déclaré la NASA. L’astéroïde nommé 1994 WRI2 est censé passer par notre planète aujourd’hui, lundi, à environ 3,8 millions de miles. Le nombre 1994 représente l’année de sa découverte par l’astronome américaine Carolyn S. Shoemaker à l’observatoire de Palomar (28 novembre 1994).

L’agence spatiale américaine a déclaré que l’astéroïde qui va passer près de la Terre mesure environ 430 pieds, est massif et présente le potentiel de provoquer des dommages cataclysmiques sur tout ce sur quoi il s’écrase. La taille de cet astéroïde serait le double de celle de l’horloge de Big Ben à Londres. Ou, vous pouvez aussi dire que dans un autre sens, la mesure de l’astéroïde est de la même taille et de la même hauteur que le Taj Mahal en Inde.

De plus, si l’astéroïde s’écrase sur la planète, il pourrait produire 77 mégaoctets de TNT. Le potentiel énergétique de celui-ci pourrait être 1,5 fois supérieur à celui de la plus grande arme nucléaire testée, Tsar Bomba. Cette arme nucléaire a été explosée par la Russie avec 3 333 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima.

Le tableau de bord Asteroid Watch de la NASA continue de suivre les astéroïdes et les comètes qui s’approchent de la Terre. Actuellement, il montre cinq astéroïdes majeurs sous surveillance.

Mission de défense des astéroïdes DART

La NASA avait lancé le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART) qui s’écrasera délibérément sur un astéroïde le 24 novembre. Ce sera le test de la technologie pour voir si le crash peut apporter des changements dans le mouvement d’un astéroïde dans l’espace.

La cible du vaisseau spatial est l’astéroïde proche de la Terre binaire Didymos et sa lune et ne constituera aucune menace pour la Terre, a confirmé l’agence spatiale américaine. « DART sera le premier test de l’humanité pour la défense planétaire – pour voir si nous pouvions changer le cours d’un astéroïde si jamais nous en découvrions un se dirigeant vers la Terre », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la direction de la mission scientifique, dans un article de blog.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.