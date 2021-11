Un astéroïde sur le point de s’effondrer alerte deux astronomes dans Ne pas lever les yeux – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Netflix a partagé la nouvelle bande-annonce de Don’t Look Up, un film avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep.

En plus de la deuxième bande-annonce du film, la plateforme de streaming a annoncé que le film réalisé par Adam McKay sera disponible dans certaines salles le 9 décembre.

Selon le synopsis officiel, « l’étudiante en astronomie Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) et son professeur, le Dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), font la découverte étonnante d’un astéroïde en orbite dans le système solaire. Le problème est qu’il est sur le point d’entrer en collision avec la Terre. L’autre problème est que personne ne semble s’en soucier. Il s’avère qu’alerter l’humanité de la collision mortelle d’un rocher de la taille du mont Everest est considéré comme une mauvaise nouvelle. »

Le service VOD a également publié l’affiche et les premières images de la cassette dans lesquelles vous pouvez voir son grand casting.

