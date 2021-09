Un astronaute de l’ISS partage une “session d’entraînement dans l’espace” – regardez la vidéo ici

in

La vidéo a été publiée samedi et a recueilli 1,1 million de vues, suivies de 119 000 likes et 871 commentaires (Photo : Screengrab/Instagram)

L’astronaute Thomas Pesquet est connu pour partager du contenu, des clips vidéo qui laissent les gens fascinés. Vous le verrez non seulement partager des photos prises de la planète bleue depuis la Station spatiale internationale (ISS), mais aussi des vidéos capturées depuis l’espace lui-même. Ses chronologies sur les réseaux sociaux sont remplies de choses incroyables dont les gens ne peuvent s’empêcher de parler pendant des jours. Pesquet continue de partager des tweets de la station spatiale donnant à ses abonnés un aperçu de la vie des astronautes séjournant à bord de l’ISS. Dans la même note, il a partagé un article qui ne montre rien d’autre qu’une “session d’entraînement dans l’espace” unique en son genre.

Partageant la bobine sur Instagram, Pesquet a écrit la légende en français. Il a écrit : « Renforcement musculaire de l’espace », ce qui signifie « Renforcement musculaire à partir de l’espace ». La vidéo a été publiée samedi et a recueilli 1,1 million de vues suivies de 119 000 likes et 871 commentaires. Regardez vous-même le clip vidéo !

