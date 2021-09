Un atelier du ministère de l’informatique discute de la feuille de route pour stimuler l’accès à Internet

L’atelier a offert une plate-forme ouverte aux parties prenantes publiques et privées pour partager leurs points de vue sur la réalisation d’une couverture Internet universelle. (Image représentative : IE)

Une feuille de route pour accélérer l’accès à Internet dans les zones actuellement mal desservies et non couvertes du pays a été discutée et délibérée, lors d’un atelier organisé par le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY), selon un communiqué officiel jeudi. BharatNet, le plus grand projet de connectivité à large bande en milieu rural au monde, a également été examiné au cours de l’atelier.

L’atelier a délibéré sur des stratégies pour couvrir immédiatement les zones géographiques et les régions/villages laissés de côté. Le ministère de l’Électronique et de l’informatique a organisé un atelier intitulé « Connecter tous les Indiens », pour faire de l’Inde l’un des plus grands pays connectés du monde, selon un communiqué officiel.

L’atelier était présidé par le ministre d’État à l’informatique, Rajeev Chandrasekhar, qui a exposé les objectifs du gouvernement actuel de connecter tous les Indiens à un Internet ouvert, sûr et fiable.

« L’atelier a invité les parties prenantes publiques et privées, y compris les plus grands fournisseurs de services Internet du pays – Jio, Airtel, des responsables de MeitY et du Département des télécommunications, le ministère des Communications, à discuter d’une feuille de route pour accélérer l’accès à Internet dans les villages actuellement mal desservis et non couverts. et les villes du pays », indique le communiqué.

L’atelier a offert une plate-forme ouverte aux parties prenantes publiques et privées pour partager leurs points de vue sur la réalisation d’une couverture Internet universelle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.