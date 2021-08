Un athlète d’EXATLON révèle pourquoi Wilmarie Negrón n’a pas aimé

Exatlon États-Unis / Instagram Exatlon d’EXATLON révèle pourquoi Wilmarie Negrón ne l’aimait pas

Tout au long de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, il y a eu de nombreuses scènes et moments mémorables dont les téléspectateurs ont été témoins, et l’un des candidats qui a acquis une réputation d'”arrogant”, de “lourd” et même de “moqueur” était Wilmarie Negrón, qui n’a pas réussi. à la dernière semaine.

Et malgré le fait que les propres compagnons de la Portoricaine soient venus à sa défense et aient déclaré que l’ancien athlète des Contendientes était une bonne personne, et que dans les images que le public voit du spectacle, ils ne peuvent pas réellement voir ce que chaque concurrent C’est vrai, un participant a admis qu’au début, il n’aimait pas la femme portoricaine.

Dans une conversation qu’il a eue avec ses fans, Andoni García a évoqué les relations qui se sont tissées dans EXATLON et en parlant de Wilmarie, il a dit avec une grande sincérité que lorsque le Portoricain est arrivé à l’émission au cours de la semaine 18, il y a eu un court-circuit entre eux.

“Je dois admettre qu’au début, je n’aimais pas très bien Wilmarie”, a déclaré l’Espagnole, qui a averti que la Portoricaine était trop compétitive, ce qui a généré des chocs.

Mais Andoni a dit que l’histoire a changé et quand ils ont appris à mieux se connaître, il a compris que Wilmarie est une grande femme.

« Ensuite, il a volé mon cœur. Au début, nous nous sommes disputés là-bas, mais c’est une excellente personne. Maintenant je l’aime beaucoup. Je l’aime vraiment », a déclaré Andoni, notant que l’image initiale qu’il a prise d’elle n’a rien à voir avec qui est vraiment Wilmarie.

“C’est qu’au final on a tendance à juger les gens, mais quand on comprend, la personne va bien, et tout change”, a déclaré Andoni.

Ana Parra, qui a partagé le “live” avec Andoni, a également déclaré que parce que Wilmarie n’aimait jamais perdre, cela faisait que certains coéquipiers se moquaient d’elle.

Récemment, Wilmarie a également évoqué la question de l’image que les fans ont prise d’elle comme une femme prétendument “lourde” et “arrogante”, et a non seulement nié que ce soit le cas, mais a également déclaré qu’elle était une femme très humble.

Wilmarie Negrón bat Norma Palafox, de la célèbre équipe, laissant le score au tableau 9-6 en faveur des Bleus.

Wilmarie a également parlé d’Andoni et a montré que le choc des personnalités et les mauvaises vibrations entre eux au début étaient quelque chose de réciproque.

Avec l’honnêteté qui caractérise Wilmarie, l’ancien membre des Contenders a avoué qu’Andoni García ne lui a pas fait les meilleurs vœux lorsqu’elle a rejoint l’équipe Azul en semaine 18, en renfort.

« Je m’entendais bien avec tout le monde, mais j’ai une anecdote à vous raconter. Avec Andoni, les premiers jours ont été comme un gros crash. On s’entendait bien là-bas », a confié le Portoricain en direct, après avoir été éliminé.

Cependant, comme l’a expliqué Andoni, les choses entre eux se sont améliorées au fil des jours et aujourd’hui, l’amour et l’admiration règnent entre les deux.

Wilmarie hautaine? Montrez la victoire Arrogant avec Diana ? Exatlon États-Unis

«Mais au fil du temps, nous avons appris à nous connaître, et la vérité est que le respect et l’admiration que j’ai pour cet homme…. chapeau. C’est un bon père, un bon mari, un bon être humain, un excellent athlète et je m’entends super bien avec lui, super bien », a déclaré Wilmarie avec une grande honnêteté. “Au début, il était très fort, mais plus tard j’ai compris, et il m’a expliqué qu’il voyait du potentiel en moi, qu’il voyait une Wilmarie bien préparée, et il a compris que je pouvais donner plus et c’est comme ça.”

