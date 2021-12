Un attaquant en forme révèle une clause contractuelle qui frustrera Arsenal et les Spurs

L’attaquant en forme de Napoli, Dries Mertens, a parlé d’une clause dans son contrat qui frustrera les prétendants potentiels Arsenal et Tottenham.

L’international belge est depuis longtemps lié à un changement de Premier League. Ses capacités impressionnantes feraient de lui un certain succès des deux côtés du nord de Londres, tout en aidant à augmenter leur menace offensive.

Mertens a passé du temps à Gand, Utrecht et le PSV avant de rejoindre Naples pour 8,5 millions de livres sterling en 2013. Il a ensuite inscrit 141 buts en 374 matches pour le club, tout en remportant deux Coppa Italias et une super coupe nationale.

L’avant-centre, qui peut également opérer comme deuxième attaquant, est en pleine forme en ce moment. Cinq buts ont été marqués lors des quatre derniers matchs de Naples. Deux d’entre eux étaient lors de la victoire 4-0 contre la Lazio le 28 novembre.

Le récent record de Mertens est encore plus impressionnant du fait qu’il a joué moins de 68 minutes dans chacune de ces apparitions.

Le contrat de la star expire en juin. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles un déménagement en Angleterre pourrait enfin être envisagé en 2022.

Cependant, il a maintenant prêté allégeance à Naples, tout en révélant également une clause que le club peut exercer. « J’aime jouer ici et j’espère que si vous ne le faites pas, je donnerai la main et je vous remercierai pour toutes les années où j’ai joué à Naples », a déclaré Mertens à Sky Italia (via Sports Mole). «Je suis honoré d’être ici et de toute façon, tôt ou tard, tout devra se terminer, espérons-le le plus tard possible.

« Ensuite, l’équipe se porte bien, tellement de bons joueurs sont arrivés et tôt ou tard, je devrai quitter l’endroit. Il y a une clause de renouvellement en faveur de Naples, j’espère qu’elle sera exercée, alors voyons.

Arsenal n’a eu aucune « pénétration » contre Everton – Arteta

La dernière sortie d’Arsenal a été une défaite 2-1 aux mains d’Everton. Martin Odegaard leur a donné la tête dans le temps additionnel en première mi-temps en terminant un centre de Kieran Tierney.

Mais les buts de Richarlison et Demarai Gray ont permis aux points de rester à Goodison Park.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports, Arteta a dit: « En première mi-temps, nous étions très inconstants avec le ballon. Je n’ai pas aimé. Aucune pénétration. L’une des rares fois où nous l’avons fait, nous avons marqué.

« En seconde moitié, nous avons essayé de faire plus de ces choses, [we] créé quatre grandes occasions. Mais nous avons encaissé un but très bâclé alors qu’il fallait gérer le match.

« Nous n’avons pas pu prendre le ballon dans le dernier tiers. Ils ne vous laisseront pas le temps, chez Goodison vous savez à quoi vous attendre.

«Je pense que l’équipe a essayé d’y aller, nous avons continué à appuyer haut. Nous avons perdu quelques duels importants qui nous ont mis la pression.

