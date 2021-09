Un atterrissage d’urgence à Édimbourg bloque plusieurs joueurs du Bayern Munich

On ne sait pas ce qui a provoqué l’atterrissage d’un vol transportant l’équipe nationale allemande – dont plusieurs joueurs du Bayern Munich – à Édimbourg, en Écosse, mais il y a eu « quelque chose avec l’avion » qui a provoqué un atterrissage de précaution. Leon Goretzka, Niklas Süle Jamal Musiala et Leroy Sane auraient fait partie du groupe sur le vol.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich et Serge Gnabry, cependant, ont choisi de passer un peu plus de temps à l’hôtel de Reykjavik, en Islande, pour pouvoir dormir un peu plus avant de partir ce matin :

Comme l’indique le rapport ci-dessus, les joueurs concernés sont «de bonne humeur» et «prennent leur petit-déjeuner», mais cela a néanmoins dû être une expérience effrayante.

Le contingent de Premier League composé de Timo Werner, Kai Havertz et Antonio Rüdiger du Chelsea FC, ainsi que d’Ilkay Gündogan de Manchester City et de Bernd Leno d’Arsenal FC n’étaient pas non plus sur le vol concerné (tel que capturé par @iMiaSanMia).

L’épreuve entraînera sans aucun doute un certain retard dans le retour de Goretzka, Süle, Musiala et Sane à Munich, qui doivent être fatigués après un horaire rigoureux et cette situation. Espérons que les joueurs pourront se débarrasser de cela et se reposer pour ce qui semble être une autre séquence de matchs difficiles et physiquement exigeants.