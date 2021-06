Un audit des élections de 2020 en Pennsylvanie est-il à venir ? 10z viral

par Matt Margolis, PJ Media :

Un audit du vote de l’élection présidentielle est actuellement en cours dans le comté de Maricopa, en Arizona, et un autre devrait commencer dans le comté de Fulton, en Géorgie. Mais est-ce qu’un autre audit arrive en Pennsylvanie, un autre État du champ de bataille que Trump a remporté en 2016 mais à peine perdu, selon les résultats certifiés par l’État ?

Selon un rapport d’Epoch Times, une « délégation de Pennsylvanie est prévue mercredi pour visiter l’audit qui se déroule dans le plus grand comté de l’Arizona. La délégation visitera le Capitole de l’Arizona pour rencontrer des membres de l’Assemblée législative de l’Arizona avant de visiter l’audit au Veterans Memorial Coliseum de Phoenix.

Le représentant de l’État de Pennsylvanie, Rob Kauffman, a déclaré à Epoch Times qu’il considérait le voyage comme “une mission d’enquête pour voir ce qui se passe sur le terrain en Arizona, comment cela se passe et si c’est quelque chose qui devrait être fait dans d’autres États”.

Cependant, lorsqu’on leur a demandé si le but de la visite était d’amener un audit similaire en Pennsylvanie, ils ont refusé de répondre. “Je ne peux pas encore le dire, mais si nous rapportons des informations substantielles avec nous, je pourrais le voir se produire.”

En décembre 2020, vingt-six législateurs républicains de Pennsylvanie ont soumis une résolution visant à annuler la certification des résultats des élections de leur État, revendiquant la preuve « d’irrégularités et d’irrégularités substantielles associées au vote par correspondance.

Même si l’audit du comté de Maricopa, en Arizona, et l’audit du comté de Fulton, en Géorgie, ont tous deux trouvé suffisamment de fraudes pour modifier les résultats dans ces États, l’avance de Joe Biden au collège électoral diminuerait à 279, et le décompte des voix du collège électoral de Trump serait être de 259, ce qui ne suffirait toujours pas à modifier les résultats de l’élection. Mais, si un audit révèle une fraude modifiant les résultats en Pennsylvanie, ce qui, selon la campagne Trump, s’est produit, cela signifierait que le véritable total des votes du Collège électoral de Trump en 2020 aurait été de 279, contre 259 pour Joe Biden. Malheureusement, cela ne signifie pas que les élections de 2020 seraient invalidées et Trump assumerait à nouveau la présidence.

« L’élection était sans loi, six États ont permis à leurs délégués de voter par de fausses certifications, mais le [Electoral College] processus a eu lieu », explique Jenna Ellis, l’ancienne conseillère juridique de Trump. “La Constitution n’a qu’un seul processus pour la destitution d’un président en exercice : la destitution et la condamnation.”

“Non, le président Trump ne sera pas” réintégré “”, a-t-elle conclu.

“La meilleure chose que nous puissions faire en tant que constitutionnalistes est de garantir que ce mépris total des lois électorales des États ne se reproduise plus”, a poursuivi Ellis. “C’est pourquoi l’intégrité électorale est le problème numéro un auquel l’Amérique est confrontée aujourd’hui.”

