Un auditeur californien constate une mauvaise gestion continue du soulagement de COVID-19 .

La Californie a reçu des dizaines de milliards de dollars d’aide fédérale liée au COVID-19, ce que son auditeur dit avoir été mal géré par les agences de l’État et créé un « risque substantiel » pour les résidents.

La vérificatrice de l’État, Elaine Howle, a publié son rapport annuel sur le programme d’audit à haut risque de l’État, qui contient une liste des responsabilités potentielles à l’égard de certains départements du gouvernement de l’État de Californie.

Le bureau de Howle a mis en garde en août dernier contre une mauvaise gestion potentielle des fonds fédéraux de secours COVID-19. Un an plus tard, elle a déclaré que c’était toujours un problème et que certains aspects étaient devenus plus graves.

« La mauvaise gestion des fonds fédéraux COVID-19 par diverses agences d’État a créé un risque substantiel pour l’État et ses résidents », a-t-elle déclaré.

Elle a cité le ministère des Finances (Finances), le ministère du Développement de l’emploi (EDD) et le ministère de la Santé publique de Californie (Santé publique) comme sources de mauvaise gestion.

Un aspect de l’abus, a-t-elle dit, est venu sous la forme d’un déséquilibre des fonds de secours entre les comtés plus peuplés et les comtés à prédominance rurale avec moins de personnes. Cela, a-t-elle dit, découlait de problèmes au ministère des Finances.

“En janvier 2021, nous avons signalé … que l’allocation de fonds par les Finances du Fonds fédéral de secours pour les coronavirus (CRF) avait permis aux petits comtés de recevoir beaucoup moins de financement par personne que les grands”, indique le rapport, qui a été publié jeudi. « . « Les besoins de financement liés au COVID-19 n’ont pas été satisfaits. »

Le département du développement de l’emploi de l’État était chargé de distribuer une plus grande somme de chèques de chômage que tout autre État dans l’histoire moderne. Dans la hâte d’obtenir des fonds pour les gens, le ministère a payé des milliards de dollars en réclamations qui ont depuis été jugées frauduleuses, a déclaré Howle.

“Plus précisément, EDD a attendu environ quatre mois pour automatiser une mesure antifraude clé, a pris des mesures incomplètes contre les réclamations déposées à partir d’adresses suspectes et a supprimé une garantie clé contre les paiements inappropriés sans comprendre pleinement l’importance de la garantie”, indique le rapport.

Les Californiens au chômage ont connu des retards et une confusion avec la distribution par l’État des fonds de chômage. Le département américain du Travail a estimé en mars qu’un dixième, soit environ 63 milliards de dollars, de toutes les indemnités de chômage liées à la pandémie, avait été versée de manière incorrecte.