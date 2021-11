Un auteur-compositeur-interprète supérieur continue encore et encore

Ce n’est pas tout à fait un nom connu, mais les connaisseurs apprécient que son meilleur travail incarne l’allure romantique de l’auteur-compositeur-interprète pop californien. Stephen Bishop, ou « Bish » comme il est affectueusement surnommé, est né le 14 novembre 1951.

On se souvient de Bishop et on l’admire pour ses singles merveilleusement mélodiques de la fin des années 1970 tels que « On and On », « Save It For A Rainy Day » et « Little Italy », ce dernier mettant en vedette Chaka Khan. Il a continué à enregistrer et a été un compositeur de musique de film très demandé. Son album Blueprint est sorti en 2016, et il l’a suivi en 2019 avec Nous en parlerons plus tard dans la voiture.

Mais Bishop, dont le style mélodique facile correspond souvent à ce qui est maintenant décrit comme du « yacht rock », a également été repris à plusieurs reprises par des collègues musiciens admiratifs, dont Art Garfunkel, qui a composé au moins sept de ses chansons ; par Barbra Streisand, Steve Perry et Eric Clapton, qui a coupé « Holy Mother » pour son album August de 1986. Dans son autobiographie éponyme de 2007, Clapton dit que lui et Bishop étaient des amis proches dans les années 1970 et se sont reconnectés dans les années 2000, et le décrit comme « l’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes ».

Né à San Diego, Bishop a fait irruption sur la scène après avoir signé sur le label ABC, avec l’album exceptionnel Careless, sorti à la fin de 1976. Il a atteint le palmarès américain au début de la nouvelle année et s’est hissé au 34e rang. Son impressionnante série de 32 semaines a été alimentée par le succès de « Save It For A Rainy Day », un single n°22 sur le Hot 100, et « On and On », qui a atteint le n°11. Il a également été classé en Australie et, comme beaucoup de singles de Stephen, a été diffusé au Royaume-Uni, mais injustement sans aucune récompense dans les charts.

1978 a amené l’album Bish, qui a également fait le Top 40 aux États-Unis, à la 35e place. Bien qu’il ait eu un tirage beaucoup plus court, cet ensemble, qui comprenait des pierres précieuses telles que « Looking For The Right One » (couvert par Art Garfunkel), « Bish’s Hideaway » et « Only The Heart Within You », a été certifié or pour le fin de cette année-là.

Un déménagement chez Warner Brothers a conduit à l’album Red Cab To Manhattan en 1980, et en 1983, Bish a eu l’un de ses succès de bande originale de film les plus notables avec la ballade « It Might Be You », un single du Top 30 américain du film à succès Tootsie, avec Dustin Hoffman. Une autre de ses chansons les plus connues, nominée pour un Oscar, était « Separate Lives », un grand succès pour Phil Collins et Marilyn Martin du film White Nights.

