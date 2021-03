Un autre acteur de Marvel repéré alors que Thor 4 tourne, et je suis pompé

Bien que rien n’ait été confirmé et que nous devons au mieux appeler cela une rumeur, News.com.au en Australie rapporte qu’aujourd’hui (parce que l’Australie est dans le futur), une collection de célébrités Marvel assistait à un football (c’est le football pour vous. ) correspondre. Le groupe comprenait Chris Hemsworth, Natalie Portman, la réalisatrice Taika Waititi et, plus intéressant encore, un M. Jeff Goldblum. Les trois premiers de cette liste sont évidemment là pour filmer le nouveau film de Thor, et il est donc possible que le quatrième soit là pour la même raison.