Un autre acteur de Spider-Man a confirmé son retour sans retour

Parmi les autres visages familiers de la vie personnelle de Peter Parker revenant pour Spider-Man: No Way Home, citons MJ de Zendaya, Ned Leeds de Jacob Batalon, Tante May de Marisa Tomei et Flash Thompson de Tony Revolori. Spidey de Tom Holland retrouvera également Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, et le timing ne pourrait pas être meilleur. Parce que bien qu’aucun détail spécifique de l’intrigue pour No Way Home n’ait encore été révélé, l’histoire impliquera Electro de Jamie Foxx et Doctor Octopus d’Alfred Molina, deux méchants de la série de films Spider-Man passée, faisant leur chemin dans le MCU, donc Peter aura besoin de tout l’aide qu’il peut obtenir pour les éliminer, ainsi que tous les autres méchants qui pourraient se manifester.