Un autre album à succès est en vue pour les charpentiers

Lorsque les charpentiers‘ Le sixième album studio Horizon est sorti le 6 juin 1975, il comptait déjà deux succès retentissants, avec un troisième dans quelques semaines. À la fin du mois de juillet, le LP lui-même commençait un deuxième sort au n ° 1 dans l’un des fondements de la base de fans du duo, le Royaume-Uni.

C’est le choix judicieux des singles des Carpenters, sortis avant l’album, qui a permis à Horizon d’être un succès phénoménal. Le premier était leur couverture de les Merveilles‘ ” Please Mr. Postman “, sorti en novembre 1974, est devenu n ° 1 aux États-Unis et en Australie et a été un succès majeur dans le monde entier.

Un dernier hit du Top 10 américain

Leur prochain single de l’album était “Only Yesterday”, une chanson écrite par Richard et son collaborateur de longue date, John Bettis. Il a atteint la 4e place du Billboard Hot 100 le 29 mars 1974 et est devenu l’un des 5 meilleurs singles mondiaux; il a également la particularité d’être le douzième et dernier hit américain du Top 10 du duo. Pour leur prochain coup, Richard et Karen Carpenter sortiraient leur version de “Solitaire” de Neil Sedaka et Phil Cody, qui est devenu un autre succès. Mais avant la sortie de ce single en juillet, Horizon lui-même était à l’honneur.

Il a fait ses débuts sur le palmarès des albums Billboard au n ° 38 et a grimpé dans le Top 20 au cours de sa quatrième semaine, mais peut-être étonnamment, sa progression a ensuite ralenti. Le LP a manqué d’élan au cours d’un séjour de trois semaines au n ° 13, mais l’ensemble deviendrait néanmoins le sixième disque platine américain consécutif du duo. Horizon a dépassé le compte à rebours international au Japon et a eu deux périodes au n ° 1 au Royaume-Uni: pendant deux semaines à partir du 5 juillet et trois autres à partir du 26 juillet.

Les autres attractions du disque comprenaient une version du copyright des années 1930 (et le hit des Andrews Sisters de 1949) « I Can Dream, Can’t I ? et une couverture de les Aigles« Desperado. » Ironiquement, l’album s’est hissé au 13e rang aux États-Unis la semaine où ce groupe a atteint le sommet de la liste avec son LP One Of These Nights.

« Multiharmonies diaphoniques »

Dans une critique positive pour Rolling Stone à l’époque, Stephen Holden écrivait : à un niveau qui ne détourne pas l’attention du chant intimement mélangé de Karen.

Billboard, pour sa part, a observé que le “son grandiose et éloquent de leurs superbes arrangements de sauvegarde donne à cet acte une rampe de lancement spéciale avec laquelle catapulter son son vocal”.

