un autre appel sans les joueurs du Real Madrid

Suède vs Espagne

Jeudi 2 septembre à 20h45

Les bons résultats de l’Espagne sans les joueurs du Real Madrid lors du Championnat d’Europe ont fait oublier à Luis Enrique de rappeler les joueurs blancs pour les matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar 2022. Il est vrai qu’il n’y a pas de candidature trop solide dans l’équipe de Carlo Ancelotti, mais l’inclusion surprenante de joueurs comme Raúl Albiol ou Abel Ruíz montre clairement que l’Asturien n’aime pas trop inclure des membres de l’équipe madrilène sur sa liste.

Après avoir introduit jusqu’à sept changements par rapport à la dernière liste et laissé du repos à Pedri, Pau Torres ou Oyarzabal, c’était l’occasion idéale pour Lucho de mettre un joueur blanc. De plus, avec Sergio Ramos hors de l’équation, tout indiquait que l’opportunité pourrait venir d’un Nacho Fernández qui s’était imposé comme titulaire dans la défense blanche au début de la Ligue. L’équipe de jeunes blancs a été laissée de côté, tout comme Lucas Vázquez qui a bien joué en tant qu’ailier droit et qui a été dépassé par Marcos Llorente et César Azpilicueta dans sa démarcation.

Marco Asensio était l’un des joueurs exceptionnels de l’équipe olympique au Japon. Il a marqué le but qui a permis à l’Espagne de se qualifier pour la finale, mais ces mérites n’ont pas été pris en compte par Luis Enrique pour le réintégrer dans l’équipe espagnole. L’Espagnol est hors des plans de l’entraîneur depuis près d’un an et son parcours ressemble un peu à celui d’un Isco Alarcón qui n’est ni là ni attendu dans le futur.

Un Dani Carvajal non plus qui vient de sortir de blessure et qui devrait revenir sur le côté droit lorsque ses problèmes physiques s’apaiseront. Jesús Vallejo, capitán de la selección olímpica que fue plata, tampoco ha sido incluido pese a la presencia de todo un veterano como Raúl Albiol, mientras que jóvenes promesas como Antonio Blanco sí han sido llamados, pero por la sub-21, para integrar la séléction espagnole.

Le Real Madrid s’est de nouveau retrouvé sans représentation à ‘La Roja’ après que Luis Enrique a parié sur un bloc de joueurs qui lui a permis d’atteindre les demi-finales de l’Eurocup. Nous verrons comment se déroulent les matchs contre la Suède, le Kosovo et la Géorgie, mais pour le moment ils peignent des clubs pour quiconque porte un maillot blanc en équipe nationale.