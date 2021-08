Un autre booster de luxe pour certains terribles Miami Heat! Markieff Morris atterrit

in

Suite au débarquement de Kyle Lowry et PJ Tucker et au renouvellement de Jimmy Butler, chaleur de Miami vient de recevoir les services d’un champion de la NBA comme Markieff Morris. Après une brillante carrière en tant que joueur clé chez les Suns ou les Wizards, Morris a joué en fin de saison 19/20 (obtention du ring) et dernier dans les Lakers de Los Angeles. Maintenant, il va essayer de mettre ses deux cents dans un Heat excitant.