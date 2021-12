Un autre bug du Pixel 6 incite Google à retirer les fonctionnalités d’appel de l’assistant

Google n’a pas eu beaucoup de chance avec Android 12 sur le Pixel 6, en particulier compte tenu de sa liste croissante de bugs rencontrés par les utilisateurs. Le dernier problème a affecté certaines des fonctionnalités d’appel les plus intéressantes et les plus utiles de Google Assistant.

Google a confirmé mercredi via un message communautaire qu’il avait désactivé l’écran d’appel et la mise en attente pour moi en raison d’un bogue introduit dans la mise à jour de décembre. En particulier, le bogue semble affecter ceux qui ont la version SQ1D de la mise à jour, c’est-à-dire tous les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui ont reçu le correctif de décembre. Les téléphones Pixel plus anciens ne semblent pas affectés.

Le filtrage des appels est une fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs de demander à Google Assistant pourquoi un appelant inconnu appelle afin que l’utilisateur puisse décider de répondre ou non. Hold For Me est alimenté par Google Duplex et reste en attente pour vous afin que vous puissiez effectuer d’autres tâches pendant que vous attendez que la personne à l’autre bout du fil réponde.

De nombreux utilisateurs n’ont pas encore reçu la mise à jour de décembre sur leurs appareils Pixel 6. Cependant, si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez vérifier votre version en accédant à Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de build.

« Nos équipes travaillent activement à la résolution de ce problème », déclare un responsable du support produit de Google. « Nous fournirons toutes les mises à jour sur ce message dès qu’elles seront disponibles. »

En attendant, il est recommandé aux utilisateurs de s’abonner à la publication de la communauté pour les mises à jour sur le problème, cependant, nous veillerons également à garder un œil sur les mises à jour. Cela dit, ce dernier problème n’a pas l’air trop grand pour l’un de nos meilleurs téléphones Android de 2021.

