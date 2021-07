Un autre bug majeur de mise à jour de Chrome OS empêche les utilisateurs de Chromebook

D’une manière ou d’une autre, un bogue majeur s’est glissé à travers trois canaux expérimentaux et a fait son chemin dans un canal stable de Chrome OS – AKA le canal que la grande, grande majorité des propriétaires de Chromebook utilisent. Ce bogue se trouve dans Chrome OS 91.0.4472.165, et il ne permet pas aux utilisateurs de se reconnecter à leurs Chromebooks après la mise à jour, et dans certains cas, leur ordinateur portable est en boucle de démarrage afin qu’ils ne puissent pas accéder à l’écran de verrouillage. Dans ces cas, vous devrez créer une clé USB de récupération de Chromebook à l’aide de l’utilitaire de récupération de Chromebook et l’utiliser pour ré-imager votre Chromebook.

Si la mise à jour a été téléchargée mais que l’installation n’est pas terminée, n’éteignez pas votre Chromebook. La mise à jour s’installera lors de votre prochain redémarrage ou arrêt du système.

Google semble être au courant de la situation et devrait bientôt travailler sur un correctif, mais la mise à jour n’a pas encore été retirée, semble-t-il, alors n’allez pas à l’écran À propos de Chrome OS, ne recherchez pas les mises à jour et ne n’éteignez pas votre Chromebook si vous pouvez l’aider.

Les utilisateurs qui ont malheureusement reçu la mise à jour en premier sont actuellement bloqués hors de leurs machines, au moins jusqu’à ce qu’ils les nettoient sous tension. Une fois que les utilisateurs concernés ont réinitialisé leur Chromebook en usine, ils peuvent le configurer et y revenir, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une réinitialisation d’usine et effacer toutes les données locales et les données du programme Linux. Si vous pouvez attendre un correctif, vous pourrez peut-être attendre, puis mettre à jour votre Chromebook à partir du mode Invité, mais nous n’avons pas de calendrier pour un correctif.

Nous contactons Google pour leur demander quand ils pourraient avoir un calendrier pour le correctif et comment cela s’est produit deux fois en si peu de temps. Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que les choses avancent.