Un autre candidat annonce une candidature pour un siège au Sénat américain dans le concours électoral de l’Ohio .

L’homme d’affaires Bernie Moreno a lancé une offre pour occuper le siège du Sénat actuellement occupé par le sénateur Rob Portman, qui a annoncé plus tôt cette année qu’il ne briguerait pas un autre mandat lors des prochaines élections.

«Il y a quatre ans, nous avons envoyé Donald J. Trump, un étranger et homme d’affaires à Washington pour faire bouger les choses, et il l’a fait. Nous devons protéger ses victoires », a déclaré Moreno dans une vidéo de campagne.

Le candidat a déclaré qu’il soutenait les limites du mandat des politiciens de Washington et qu’il combattrait «la culture d’annulation de la gauche socialiste».

L’homme de 54 ans est arrivé aux États-Unis à l’âge de 5 ans et est devenu citoyen à l’âge de 18 ans, selon le Cincinnati Enquirer.

«Il y a de nombreuses années, ma mère est montée à bord d’un avion pour l’Amérique avec mes cinq frères, ma sœur et moi. Ce vol a changé nos vies à jamais », a déclaré Moreno dans la vidéo de la campagne. «Je viens d’un pays entouré par l’idéologie de radicaux comme Fidel Castro et Che Guevara, qui ont promis de donner à chacun tout ce dont ils avaient besoin et de résoudre tous leurs problèmes, tout comme Bernie Sanders et AOC le font aujourd’hui. C’est exactement le contraire de la démocratie américaine et du rêve américain. Mais Biden, Harris, l’extrême gauche, leurs alliés dans les médias, les grandes technologies et les universités poussent le socialisme à chaque tournant, utilisant la culture d’annulation pour nous faire taire complètement.

«Ce n’est pas ce qui a attiré ma famille en Amérique. Cela m’est personnel. Mes parents sont venus ici légalement parce qu’ils voulaient que nous voyions qu’en Amérique, nous pouvions tout accomplir, mais seulement en Amérique », a déclaré Moreno.

Richard Grenell, qui pendant une partie du mandat de Trump a travaillé en tant que directeur par intérim du renseignement national et en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Allemagne, soutient la candidature de Moreno et préside le comité directeur national de la campagne, selon Fox News.

«Bernie Moreno sera l’outsider de DC qui ne se souciera pas de ce que les types de Washington pensent de lui. Tout comme le président Donald J. Trump l’a fait, Bernie Moreno défiera le système politique et l’établissement de DC », a déclaré Grenell, selon le média.

Moreno sera en compétition dans la primaire du GOP contre plusieurs autres candidats qui ont également monté des offres électorales.