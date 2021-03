Un autre chèque vient-il après votre chèque de relance de 1 400 $? Voici ce que vous devez savoir – .

Le président Joe Biden a signé la loi américaine sur le plan de sauvetage de 1,9 billion de dollars de 2021 le jeudi 11 mars et, bien que certains des chèques de relance de 1400 dollars approuvés par le projet de loi aient commencé à frapper des comptes bancaires dès vendredi dernier, la grande majorité des Américains éligibles ont reçu leurs paiements le mercredi 17 mars. En fait, l’IRS et le département du Trésor ont annoncé qu’ils avaient déboursé 90 millions de paiements par dépôt direct mercredi, pour une valeur combinée de plus de 242 milliards de dollars. Le Trésor a également envoyé environ 150 000 chèques papier.

Le 15 mars, Biden s’est engagé à atteindre deux objectifs majeurs au cours des dix prochains jours: 100 millions de doses de vaccin dans les bras et 100 millions de chèques de relance livrés. Étant donné que le Bloomberg Vaccine Tracker a administré aux États-Unis plus de 113 millions de vaccins au 18 mars, il semble que le président va atteindre ses objectifs, mais maintenant que des dizaines de millions d’Américains ont reçu leurs chèques de relance, certains se demandent ce qui va arriver. suivant.

Aussi controversée que soit la bataille pour les chèques de relance de 1400 dollars, il semble peu probable qu’une autre série de paiements directs soit prévue, mais cela n’empêchera pas les démocrates de se battre pour plus d’aide. En janvier, le représentant Ihlan Omar (D-MN) a envoyé une lettre au président Biden et au vice-président Harris pour demander plus de secours:

Nous apprécions votre travail en cours pour faire en sorte que le peuple américain reçoive des chèques de survie dès que possible, et il était très encourageant de voir l’inclusion de l’aide directe en espèces dans votre plan de sauvetage économique actuel. Cependant, il est clair qu’au cours de cette période sans précédent de l’histoire de notre nation, nous devons prendre des mesures supplémentaires sans précédent. Nous demandons à votre administration entrante d’envisager d’inclure une prise en charge des paiements récurrents en espèces dans vos futurs plans de secours économique. Des paiements récurrents fourniraient une bouée de sauvetage à long terme aux Américains en difficulté pendant toute la durée de cette pandémie mortelle.

Puis, au début de ce mois-ci, un groupe de démocrates du Sénat, dont Bernie Sanders (I-VT), Elizabeth Warren (D-MA), Cory Booker (D-NJ) et Ron Wyden (D-OR) ont envoyé leur propre lettre. avec une demande similaire:

Nous vous exhortons à inclure les paiements directs récurrents et les extensions automatiques d’assurance-chômage liées aux conditions économiques dans votre plan économique à long terme Build Back Better. Cette crise est loin d’être terminée et les familles méritent d’être assurées de pouvoir mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leurs têtes. Les familles ne devraient pas être à la merci de calendriers législatifs en constante évolution et de solutions ad hoc.

Les paiements récurrents n’allaient jamais faire partie de ce plan de secours, mais le plan Build Back Better du président Biden est un plan à long terme, comme le disent les sénateurs dans leur lettre. Le problème est que les démocrates ont dû mettre au rebut pour faire sortir ces chèques, et ont également dû abaisser le seuil d’éligibilité pour obtenir les 50 démocrates du Sénat à bord.

Même si chaque démocrate soutenait plus de paiements directs, le processus de réconciliation budgétaire (qui permet aux principaux projets de loi d’être adoptés à la majorité simple) ne peut être utilisé qu’une seule fois par exercice. Donc, si les démocrates veulent envoyer plus de chèques avant le 1er octobre 2021 (qui est le début du nouvel exercice budgétaire), ils auront besoin de 10 républicains du Sénat de leur côté. D’après ce que nous avons vu du Sénat actuel, cela semble peu probable.

