Un autre comté de l’Utah censure jamais le sénateur GOP Trumper Mitt Romney ⋆ .

Le sénateur républicain de l’Utah Mitt Romney, qui a voté pour condamner Trump lors des deux dernières procédures de destitution du Sénat, a été censuré ce week-end par le gouvernement du comté de Weber.

“La Convention républicaine du comté de Weber censure Mitt Romney pour ses votes pour condamner le président Trump dans deux procès de destitution du Sénat américain”, indique la résolution. «La Convention républicaine du comté de Weber remercie le sénateur Mike Lee pour ses votes visant à protéger la procédure régulière et la Constitution américaine en votant contre les accusations inconstitutionnelles. La Convention républicaine du comté de Weber remercie également les membres du Congrès Chris Stewart, John Curtis, Blake Moore et Burgess Owens d’avoir voté contre les articles de destitution à motivation politique des démocrates.

Romney a reçu des huées en s’adressant aux participants à la convention le 1er mai, tandis que le sénateur de l’Utah Mike Lee a été acclamé.

“Maintenant, vous me connaissez en tant que personne qui dit ce qu’il pense et je ne cache pas le fait que je n’étais pas un fan des problèmes de caractère de notre dernier président”, a déclaré Romney après avoir été interrompu. «Je comprends que j’ai quelques personnes qui ne m’aiment pas beaucoup… Vous pouvez huer autant que vous voulez. J’ai été républicain toute ma vie. Mon père était gouverneur du Michigan et j’étais le candidat républicain à la présidence en 2012. »

L’ancien président Donald Trump a critiqué Romney dans un communiqué lundi.

“Après avoir été hué bruyamment à la Convention du Parti républicain de l’Utah, le comté de Weber de l’Utah a censuré RINO Mitt Romney dans les termes les plus forts”, a déclaré Trump dans un communiqué. «Les républicains du comté de Washington ont également censuré Romney en avril. Il est une mauvaise nouvelle pour notre pays!

Le sénateur républicain Mitt Romney a rencontré un chœur de huées lorsqu’il s’est adressé à une convention du GOP dans son État d’origine, l’Utah pic.twitter.com/cnbnI6euQW – . (@.) 2 mai 2021

Trump a riposté à Romney sur les événements qui se sont ensuivis à la convention il y a deux semaines également.

“Tellement agréable de voir RINO Mitt Romney hué hors de la scène à la Convention de l’État républicain de l’Utah”, a déclaré l’ancien président dans un communiqué. «Ils sont parmi les premiers à avoir découvert ce type, un perdant à froid!»

Le bureau de Romney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.